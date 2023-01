Porto Alegre Em Porto Alegre, Cais Embarcadero tem aula gratuita de pilates neste sábado

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com início às 10h30min, atividade é aberta ao público. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo deste mês, o programa “Viver Bem” da Unimed oferece aulas gratuitas de pilates no Cais Embarcadero, na orça do Guaíba no Centro Histórico de Porto Alegre. A próxima edição está marcada para este sábado (14) das 10h30min às 11h30min, com a professora Joana Cambeses. A atividade é aberta ao público e, em caso de chuva, será on-line.

O pilates consiste em uma técnica que aumenta a consciência corporal, reduz o estresse e melhora a capacidade respiratória, além de incrementar força e definição muscular. A aula é indicada a todos os níveis de condicionamento, pois os alunos serão orientados durante a atividade para que possam desfrutar da aula a partir de seus potenciais e capacidades individuais.

Os interessados devem fazer inscrições pelo link unimedpoa.com.br, que também disponibiliza a programação completa da iniciativa. Outras edições serão realizadas nos próximos sábados de janeiro.

“Viver Bem”

O programa tem por objetivo estimular o cuidado integral e os hábitos saudáveis para uma melhor qualidade de vida, com base nos pilares da alimentação saudável, estímulo à atividade física e orientações sobre tabagismo e saúde mental.

São oferecidos diversas ações, estruturadas para proporcionar a aquisição de hábitos mais saudáveis e estratégias que possam levar saúde até você em cada ciclo da sua vida, fase, momento ou necessidade.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre