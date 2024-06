Porto Alegre Em Porto Alegre, Capitólio exibe curtas gaúchos de ficção científica

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Programação será do dia 27 de junho até 3 de julho Foto: César Lopes/PMPA Programação será do dia 27 de junho até 3 de julho (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

De 27 de junho a 2 de julho, a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, (rua Demétrio Ribeiros, 1085, Centro Histórico) apresenta dois curtas de ficção científica produzidos no Rio Grande do Sul. As sessões serão duplas com filmes internacionais. Princesa Morta do Jacuí, de Marcela Bordin, será exibido com Enigma do Poder, de Abel Ferrara. Magnética, de Marco Arruda, será exibido com Rei Lear, de Jean-Luc Godard.

O valor do ingresso é R$ 10. A renda das sessões será destinada ao projeto Futuro Audiovisual RS. Confira aqui mais informações sobre a sessão de Princesa Morta do Jacuí e Enigma do Poder. Mais informações sobre a sessão de Magnética e Rei Lear.

Sessão especial de Marco do Cinema Gaúcho

No domingo (30), às 18h, a Cinemateca Capitólio apresenta uma sessão especial de Um Homem Tem de ser Morto, de David Quintans, para celebrar o aniversário de 50 anos da primeira exibição do filme na competição do Festival de Gramado de 1974. O diretor participa de um debate após a sessão. Entrada franca. Mais informações aqui.

Programação completa

27 de junho (quinta-feira)

15h – A Hora da Estrela

17h – Princesa Morta do Jacuí + Enigma do Poder

19h – Pele de Asno

28 de junho (sexta-feira)

15h – A Hora da Estrela

16h45 – Duas Garotas Românticas

19h – Magnética + Rei Lear

29 de junho (sábado)

15h – A Hora da Estrela

17h – Os Guarda-Chuvas do Amor

19h – Princesa Morta do Jacuí + Enigma do Poder

30 de junho (domingo)

15h – A Hora da Estrela

16h45 – Os Anos do Super-8

18h – Um Homem tem de ser Morto + debate com o diretor

2 de julho (terça-feira)

15h – Princesa Morta do Jacuí + Enigma do Poder

17h – Magnética + Rei Lear

19h – A Hora da Estrela

3 de julho (quarta-feira)

15h – Magnética + Rei Lear

17h – A Hora da Estrela

19h – Duas Garotas Românticas

2024-06-26