Porto Alegre Em Porto Alegre, estátua do Laçador retorna ao Sítio na próxima terça-feira

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Estátua passará por intervenções finais depois de colocada em sua base, na Avenida dos Estados e ainda em janeiro deve estar pronta para ser reinaugurada. Foto: Cesar Lopes/Arquivo/PMPA A Estátua passará por intervenções finais depois de colocada em sua base, na Avenida dos Estados e ainda em janeiro deve estar pronta para ser reinaugurada. (Foto: Cesar Lopes/Arquivo/PMPA) Foto: Cesar Lopes/Arquivo/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia 11 de janeiro, próxima terça-feira, o Monumento ao Laçador será transportado de volta para o seu Sítio, localizado na Avenida dos Estados, em Porto Alegre. Em restauro desde setembro de 2021, a Estátua passou por diversas intervenções durante o período, que resultaram em um Laçador mais resistente e pronto para estar presente como símbolo da Cultura gaúcha ao Rio Grande do Sul.

A recolocação da Estátua no Sítio será entre 16h e 17h, mas antes disso, a partir das 15h, começa a operação de translado do galpão onde passa pelas restaurações. Todo o processo será montado e monitorado pela EPTC, para garantir a segurança do Monumento no trajeto.

Durante a volta pra casa, o Monumento será escoltado pela cavalaria do Movimento Tradicionalista Gaúcha. Durante a semana subsequente, serão feitas as intervenções finais na Estátua. Esses ajustes já estavam previstos, pois é necessária a luz do dia para finalizar a restauração do Monumento ao Laçador

Ainda no mês de janeiro, o Laçador deve estar totalmente pronto para ser reinaugurado e entregue à cidade. “São sete anos de um projeto que muito nos orgulha, e poder devolver um Monumento restaurado, seguro e que simboliza tanto a força dos gaúchos é uma alegria imensa. Em especial neste ano em que a Capital Gaúcha completa 250 anos. Entregamos o Laçador já visando o próximo projeto, pois acreditamos na importância da cultura e da relevância do projeto que o Sinduscon criou”, destaca o Coordenador do Projeto Construção Cultural – Resgate do Patrimônio Histórico, Zalmir Chwartzmann.

O restauro foi viabilizado pelo Sindicato através do programa Pró Cultura – Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Junto do Sinduscon-RS está também a Associação Sul Riograndense da Construção Civil e a prefeitura de Porto Alegre. O projeto tem ainda o patrocínio da Gerdau e da Sulgás e conta com o apoio da JOG Andaimes, Elevato, Ministério Público do Rio Grande do Sul e Phorbis Empreendimentos Imobiliários.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre