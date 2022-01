Porto Alegre Porto Alegre fecha 2021 com terceira cesta básica mais cara do País, aponta Dieese

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Produtos básicos custam R$ 682,90 na Capital, que fica atrás apenas de São Paulo e Florianópolis. Foto: EBC Produtos básicos custam R$ 682,90 na Capital, que fica atrás apenas de São Paulo e Florianópolis. (Foto: EBC) Foto: EBC

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgou nesta sexta-feira (7) o balanço do mês de dezembro de 2021 do valor da cesta básica em Porto Alegre. Conforme as informações, a Capital gaúcha tem a terceira cesta básica mais cara do País, custando R$ 682,90, atrás apenas de São Paulo (R$ 690,51) e Florianópolis (R$ 689,56).

Em relação a novembro de 2021, houve queda no preço da cesta básica, de cerca de R$ 2,50. Mas, ao se considerar todo o ano, a alta foi de 10,92%.

“O grande volume de exportações, o dólar em alta, a valorização desses itens no mercado internacional e problemas com o clima, além dos impactos com a alta dos combustíveis e energia elétrica encareceram os alimentos”, avalia a economista do Dieese, Daniela Sandi, sobre a variação de preços.

Dos 13 produtos pesquisados, 10 registraram aumento de preço. São eles:

Açúcar (61,73%)

Café (54,19%)

Tomate (35,04%)

Carne (18,76%)

Farinha de trigo (17,20%)

Pão (13,40%)

Manteiga (9,59%)

Feijão (5,87%)

Óleo de soja (4,75%)

Leite (1,60%)

Por outro lado, três itens ficaram mais baratos:

Batata (-28,55%)

Arroz (-20,63%)

Banana (-16,27%)

O Dieese sinaliza que, em 2021, houve o maior comprometimento médio com a compra da cesta básica para quem ganha salário mínimo nos últimos 16 anos, comprometendo mais de 64% da renda.

