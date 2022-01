Política Câmara dos Deputados faz reforma durante o recesso parlamentar; custo total é de R$ 789,1 mil

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Reforma em um dos plenários da Câmara dos Deputados. Foto: Reprodução Reforma em um dos plenários da Câmara dos Deputados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Câmara dos Deputados passa por reformas e manutenções de espaços e equipamentos neste início de 2022. O custo total é de R$ 789,1 mil.

A ideia é aproveitar o recesso Legislativo, período em que a circulação de pessoas na Casa fica reduzida, para promover as mudanças, já que algumas áreas são parcialmente interditadas, como corredores, plenários e salões.

O recesso começou em 23 de dezembro. Os deputados só retornam aos trabalhos dia 2 de fevereiro.

Conforme as informações divulgadas pela Câmara, as ações em andamento no complexo arquitetônico da Casa são:

Requalificação do Anexo 3 (gabinetes e instalações) – R$ 224.415,94

Pintura no corredor de exposições – R$ 4.305,95

Instalação de aro magnético no plenário 2 – R$ 23.222,99

Troca de piso no corredor que liga o comitê de imprensa à primeira vice-presidência – R$ 23.011,22

Reforma no banheiro da liderança do PDT – R$ 7.523,47

Troca do vídeo-wall do Plenário Ulysses Guimarães – R$ 382.263,76

Iluminação externa Complexo Avançado – R$ 23.055,82

Manutenção e troca de ar-condicionado do Salão Nobre – R$ 101.265,13

Os custos consideram os gastos com materiais, equipamentos e mão de obra e serão bancados com recursos dos Orçamentos de 2021 e 2022, uma vez que parte dos equipamentos foram adquiridos no ano passado, mas a instalação ficou para o período do recesso.

