Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Quatro são considerados impróprios e os veranistas devem evitar entrar na água.

O governo gaúcho divulgou, nesta sexta-feira (7), o quarto boletim da temporada 2021-2022. De acordo com a análise, dos 90 pontos monitorados, 86 estão próprios para banho. Outros quatro são considerados impróprios e os veranistas devem evitar entrar na água. São eles:

Balneário Pinhal, praia do Magistério – em frente à Rua General Câmara

Barra do Ribeiro, praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba

Pelotas, Balneário dos Prazeres – Laguna dos Patos

São Jerônimo, praia do Encontro – Rio Jacuí

Para conferir a planilha completa, clique aqui.

Os resultados das análises são divulgados todas as sextas-feiras, até 4 de março, pelo site e redes sociais da Fepam. Os dados também estão disponíveis no web aplicativo, que pode ser acessado clicando aqui.

Do total de locais monitorados, 82 são analisados pela Fepam e pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Em Pelotas, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza a coleta e a análise em oito pontos. No Litoral Norte, o trabalho é realizado pela equipe da Regional da Fepam, que conta com a colaboração da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura.

