Polícia Estudante da UFRGS é morta a tiros durante pesquisa para o TCC em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Velório de Sarah Silva Domingues será nesta quinta, no prédio da Faculdade de Arquitetura. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi morta a tiros enquanto fazia um trabalho de campo na Ilha das Flores, em Porto Alegre, no início da noite de terça-feira (23). Sarah Silva Domingues, de 28 anos, estudava arquitetura e urbanismo e realizava registros para seu trabalho de conclusão de curso. O alvo do atentado seria o proprietário de um mercadinho, que também morreu.

A Polícia Civil informou que os disparos foram feitos por dois homens que passavam pelo local em uma moto. Por sigilo da investigação, não foi divulgado se há ou não suspeitos de autoria dos disparos. A princípio, a informação é que Sarah, que portava o crachá da UFRGS, não estava acompanhada por colegas ou alguém da universidade no momento do crime.

Os investigadores da 2ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre acreditam que o alvo dos criminosos seria o dono do estabelecimento. Identificado como Valdir dos Santos Pereira, ele acumulava passagens por ameaça, apropriação indébita, crimes contra a fauna e porte ilegal de arma de fogo.

Testemunhas relataram que o ataque aconteceu às 19h24min, na Rua do Pescador, no bairro Ilha das Flores, onde o homem era dono de um mercado – ele foi executado por dois encapuzados no estabelecimento. Antes, a dupla atirou contra a jovem, que estava realizando um trabalho acadêmico.

Imagens obtidas por câmeras de segurança mostram que o crime aconteceu em 20 segundos. Foram quase 20 tiros, disparados por uma pistola calibre nove milímetros, de uso restrito. Os criminosos fugiram em uma moto.

Velório na UFRGS

Sarah será velada no térreo do prédio da Faculdade de Arquitetura, no Campus Centro da UFRGS, a partir das 9h desta quinta-feira (25). Na tarde desta quarta, a aluna chegou a ser homenageada pelo Diretório Acadêmico.

Segundo a UFRGS, “Sarah era militante e dirigente da União da Juventude Rebelião (UJR), organização a qual dedicou seus melhores anos e toda sua alegria de vida, tornando-se uma das principais lideranças estudantis de Porto Alegre”.

A jovem atuou como coordenadora do Movimento Correnteza, diretora da União Nacional dos Estudantes (UNE), do Diretório Central dos Estudantes da UFRGS, do Diretório Acadêmico da Arquitetura (DAFA) e membro do Conselho Universitário (Consun) da UFRGS.

A universidade também forneceu aos estudantes um canal para atendimento e escuta aos colegas e familiares de Sarah.

Em nota, a UNE lamentou o ocorrido.”Ela dedicou os melhores anos de sua vida na luta por uma educação de qualidade para todos”, disse a organização estudantil.

Isis Mustafa, 1ª vice-presidente da UNE, também lamentou a morte de Sarah e lembrou do legado da jovem. “A companheira Sarah tinha muito orgulho de vestir a camiseta azul da União Nacional dos Estudantes, construiu ativamente a diretoria da entidade por duas gestões seguidas. Do tipo que combatia com alegria, que amava o movimento estudantil, intransigente na luta contra todas as injustiças”, afirmou Isis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/em-porto-alegre-estudante-de-arquitetura-da-ufrgs-foi-morta-a-tiros-durante-pesquisa-de-campo/

Estudante da UFRGS é morta a tiros durante pesquisa para o TCC em Porto Alegre

2024-01-24