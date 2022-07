Porto Alegre Em Porto Alegre, furto de cabos prejudica iluminação no Parque Marinha

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Pelo menos oito postes foram danificados. Foto: Divulgação Pelo menos oito postes foram danificados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) de Porto Alegre e a concessionária IPSul constataram nesta segunda-feira (4) o furto de cabos em postes do Parque Marinha do Brasil. Os atos de vandalismo foram registrados na área norte do parque, que ainda não foi contemplada pelo plano de modernização da iluminação. Pelo menos oito postes foram danificados.

Nesta segunda, foi feita uma vistoria prévia dos estragos e uma nova avaliação técnica será realizada na terça. O conserto deverá ser feito ainda esta semana, conforme a prefeitura.

A Guarda Municipal tem reforçado as patrulhas em pontos estratégicos, praças e parques da cidade visando combater os furtos e roubos de fios elétricos. Também atua de forma integrada com as forças policiais do Estado para coibir estes delitos e desarticular a cadeia de receptação.

Em caso de luzes apagadas, os contribuintes podem pedir o conserto pelo aplicativo 156+POA ou pelo telefone 156. Todas as equipes que fazem a manutenção estão devidamente uniformizadas e identificadas. Em caso de situação suspeita de furto de fiação ou poste, a Guarda Municipal pode ser acionada pelo telefone 153.

