Rio Grande do Sul Instabilidade deve provocar chuva no Rio Grande do Sul ao longo desta semana

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Circulação de ventos e condições para chuva estão previstos para o Estado. Foto: Recuperação Circulação de ventos e condições para chuva estão previstos para o Estado. (Foto: Recuperação) Foto: Recuperação

Ao longo desta primeira semana de julho, o Rio Grande do Sul será marcado por tempo instável. O sol ainda deve aparecer na maior parte dos dias, mas há condições para chuva forte no Estado.

Áreas com tempo firme

Entre esta terça-feira (5) e a quarta-feira (6), o sol predomina entre variação de nuvens ao longo do dia e o tempo firme predomina em grande parte do território gaúcho. Só há previsão de chuva para o Sul do Rio Grande do Sul, que na terça-feira (5) fica em alerta para temporais.

Chuva ganha força e as instabilidades avançam

A partir desta quinta-feira (7), as instabilidades aumentam e há expectativa de chuva forte ao longo do dia no Sul do Estado. Nas áreas centrais, o dia ainda terá sol, muita variação de nuvens e chuva a partir da noite.

Na sexta-feira (8), a previsão é de chuva acompanhada de raios e rajadas de vento na maior parte do Estado. O tempo firme ainda atua no extremo Norte e o sol predomina ao longo do dia.

