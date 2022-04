Últimas Em Porto Alegre, começam as mudanças anunciadas nas linhas de ônibus que atendem a PUCRS e o campus Agronomia da UFRGS

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

Mudanças incluem extinção da linha D43. (Foto: Arquivo/EPTC)

Entra em vigor nesta segunda-feira (4) a nova configuração das linhas de ônibus que levam e trazem passageiros até a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e ao campus Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ambos na Zona Leste de Porto Alegre. A medida foi anunciada pela prefeitura no final de março.

No caso da UFRGS, o trajeto passa a ser atendido pelas linhas não diretas 343 e 353, que terão reforço na oferta de viagens. Já a linha D43 (que fazia a operação apenas dos pontos de parada indicados para linha direta) deixa de circular.

A alteração se deve ao ganho no tempo de viagem pelas linhas 343 e 353, que passaram a circular com mais rapidez em razão da implantação de faixa exclusiva na avenida Ipiranga.

Nas não diretas, a duração da viagem era de 54 minutos antes do corredor exclusivo e passou a ser de 42 minutos, tempo semelhante ao da linha direta (que não atende a todas as paradas do trajeto), cuja viagem dura 41 minutos. Com isso, deixou de ser necessária uma linha direta no itinerário, permitindo ampliar as viagens de linhas com o mesmo destino.

“As linhas passaram a andar com prioridade na faixa exclusiva da avenida Ipiranga, o que proporcionou um ganho no tempo de viagem e eliminou a necessidade de linha direta, que não para em todos os pontos”, explica o gerente de Planejamento de Transportes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Flávio Tumelero.

Como fica

– Oferta de 238 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 120 no sentido bairro ao Centro e 118 Centro ao bairro;

– Linha 343 passará a atender a avenida Osvaldo Aranha em ambos os sentidos;

– Linha 353 passará a atender a avenida João Pessoa em ambos os sentidos;

– Linha D43 deixa de circular a partir dessa data, sendo que o cliente será atendido pela linha 343 ou 353 com maior oferta de horários;

– Com a unificação do atendimento, todos os pontos de paradas são contemplados com a linha 343, já que a linha D43 atendida somente os pontos de parada rápidas, com isso, beneficiando um maior número de clientes;

– Com a implantação da faixa exclusiva para ônibus na avenida Ipiranga, os tempos de viagens da linha Direta (D43) e radial (343) ficaram semelhantes, visto que os veículos circulam em comboio dentro da faixa exclusiva;

– Com a reestruturação do atendimento, o Campus da UFRGS passa a dispor de viagens pela linha 343 até às 22h30min e a linha teve um acréscimo de oito viagens noturnas ampliando seu horário de funcionamento até às 23h;

– Primeiro horário da linha 343 saindo do Campus da UFRGS às 5h40min e último horário às 22h30min;

– Primeiro horário da linha 353 saindo do Campus da UFRGS e atendendo o bairro Intercap às 4h50min e último horário às 23h30min;

– Primeiro horário da linha 343 saindo do Centro de Porto Alegre com destino à UFRGS às 6h20min os e último horário às 23h;

– Primeiro horário da linha 353 saindo do Centro de Porto Alegre com destino à UFRGS e atendendo o Intercap às 5h35min e último horário às 0h05min;

– Intervalo médio entre viagens da linha 343 no pico da manhã (6h às 9h) é de 15 minutos;

– Intervalo médio entre viagens da linha 343 no entrepico (9h às 16h) é de 19 minutos;

– Intervalo médio entre viagens da linha 343 no pico da tarde (16h às 19h) é de 17 minutos;

– Intervalo médio entre viagens da linha 353 no pico da manhã (6h às 9h) é de 13 minutos;

– Intervalo médio entre viagens da linha 353 no entrepico (9h às 16h) é de 15 minutos;

– Intervalo médio entre viagens da linha 353 no pico da tarde (16h às 19h) é de 13 minutos.

(Marcello Campos)

