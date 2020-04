Política Em Porto Alegre, ministro da Defesa acompanha as ações das Forças Armadas no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Fernando Azevedo e Silva visitou o Comando Militar do Sul Foto: Divulgação Fernando Azevedo visitou o Comando Militar do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, viajou nesta quinta-feira (23) ao Rio Grande do Sul para acompanhar as atividades do Comando Conjunto Sul na operação de combate ao coronavírus.

Ele desembarcou pela manhã na Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Depois, visitou o Centro de Coordenação de Operações no quartel do Comando Militar do Sul, no Centro da Capital gaúcha, onde participou de videoconferência com os dez Comandos Conjuntos estabelecidos no País e conheceu detalhes das atividades das Forças Armadas em andamento na Região Sul.

Em seguida, o ministro acompanha o carregamento de cestas básicas para distribuição na Central de Doações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e o trabalho das equipes de Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica no Grupo Hospitalar Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política