Rio Grande do Sul registra quase 1.000 casos confirmados de coronavírus e 29 mortes

23 de abril de 2020

Porto Alegre concentra a maioria dos casos de coronavírus no RS Foto: Divulgação Porto Alegre concentra a maioria dos casos de coronavírus no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aumentou para 994 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (23) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Foram registradas novas ocorrências em Bom Retiro do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Chapada, Encantado, Ernestina, Garibaldi, Gravataí, Marau, Passo Fundo, Santa Maria, São Leopoldo, Taquari e Vacaria.

A Covid-19 atinge 104 municípios gaúchos e já matou 29 pessoas no Estado. O último óbito foi registrado em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira (22). A vítima é uma mulher de 73 anos, que tinha diabetes e doenças crônicas cardiovascular e respiratória. Ela estava internada desde o dia 26 de março no Hospital São Vicente de Paulo.

Os dados atualizados do coronavírus no Rio Grande do Sul podem ser conferidos em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

