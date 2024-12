Porto Alegre Em Porto Alegre, o trânsito na Terceira Perimetral é alterado a partir desta terça

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Alteração é motivada por obra do Dmae que prossegue até o fim do mês. (Foto: Carlos Rohde/EPTC)

Localizada entre as zonas Leste e Norte de Porto Alegre, a Terceira Perimetral terá alterações no trânsito de veículos a partir das 7h desta terça-feira (10). Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a mudança é ocasionada pelo início de mais uma fase da interligação dos sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento – a obra não causará falta de água.

As equipes atuarão na implantação de uma nova adutora na rua Ivo Corseuil, que será bloqueada em ambos os sentidos na esquina com a Saicã. O tráfego também será interrompido na rua Winston Churchill a partir da avenida Cristiano Fischer. Segundo a prefeitura, o objetivo é minimizar o conflito de circulação na rótula da José Carvalho Bernardes. A previsão é de que a obra seja concluída até o fim do mês.

Orienta-se aos motoristas que sigam pela Cristiano Fischer, entrem à direita na avenida Ipiranga e ingressem na rua Guilherme Alves (bairro Jardim Botânico). Agentes de fiscalização da EPTC estarão nos pontos bloqueados para orientar os motoristas.

Em razão dos bloqueios, a linha de ônibus “473” terá seu itinerário alterado. No sentido Bairro-Centro, o desvio será pela rua Jerusalém, Cristiano Fischer e avenida Protásio Alves. Já no fluxo Centro-Bairro, o percurso do coletivo na região será realizado pela Protásio Alves, São Mateus e Aneron Corrêa de Oliveira.

A interligação dos sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento tem por finalidade reduzir as oscilações de fornecimento de água as partes altas de Porto Alegre. “Ao fim das intervenções, os sistemas serão capazes de suprir um ao outro em caso de necessidade”, explica a prefeitura.

O Dmae acrescenta: “Dentre as áreas beneficiadas estão parte da Lomba do Pinheiro e o Morro da Cruz [Zona Leste], além de outras regiões das zonas Norte e Leste”. O investimento é de R$ 5,2 milhões, com recursos próprios do Departamento Municipal.

Sinalização viária

Também a partir desta terça, entra em funcionamento um sistema de sinalização viária que permitirá a transposição dos veículos da avenida Nilo Peçanha (bairro Três Figueiras), na Zona Norte, em direção ao Centro pelas ruas Osório Tuyuti de Oliveira e José Aranha. As alterações foram definidas a partir de diálogo com moradores da região, com foco em uma maior fluidez no trânsito local.

A novidade consiste na instalação de um semáforo no cruzamento da Nilo Peçanha com a José Antônio Aranha, De acordo com a EPTC, a medida permitirá a passagem de veículos com maior segurança.

Assim que instalado a sinaleira, a primeira quadra das ruas Osório Tuyuti de Oliveira Freitas, José Antônio Aranha e Desembargador Espiridião de Lima Medeiros terá sentido alterado para permitir que os motoristas possam fazer um laço de quadra e retornar ao Centro. Não será mais preciso fazer o retorno no Shopping Iguatemi.

Se antes era apenas um sentido na Osório Tuyuti entre a Desembargador Espiridião de Lima Medeiros e Nilo Peçanha, agora serão dois. A Desembargador Espiridião de Lima Medeiros passa a ter seu sentido alterado entre a José Antônio Aranha e a Osório Tuyuti para permitir que os motoristas façam o laço de quadra ingressando na Nilo Peçanha. Da mesma forma, a José Antônio Aranha entre Desembargador Espiridião de Lima Medeiros e Nilo Peçanha terá sentido único.

Além disso, nas ruas Esperidião de Medeiros, Nestor Silva Soares, Desembargador Hugo Candal e Coronel Armando Assis haverá proibição de estacionamento em um dos lados para dar mais fluidez, pois são ruas estreitas com duplo sentido de tráfego. O mapa ilustrado pode ser conferido em prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

2024-12-08