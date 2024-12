Porto Alegre Porto Alegre concorrerá na ONU ao status de “Cidade Criativa” no segmento de gastronomia

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Outros 14 municípios brasileiros já detêm o título concedido pela Unesco. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Em cerimônia marcada para as 14h desta quinta-feira (12) no Mercado Público (Centro Histórico), a prefeitura de Porto Alegre e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) oficializarão a candidatura da capital gaúcha ao título de “Cidade Criativa”, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). A capital gaúcha concorrerá no segmento de Gastronomia.

O processo de preparação para a disputa contou com um grupo de trabalho composto por empresas de diversos segmentos no âmbito da chamada “economia criativa”. Como resultado, foram realizadas oficinas de mapeamento e desenvolvimento sustentável da atividade, permitindo assim a montagem de um dossiê para embasar a defesa do pleito no processo seletivo.

A Rede de Cidades Criativas da Unesco foi criada em 2004, com o objetivo de promover a cooperação entre cidades que reconhecem a criatividade como fator determinante em seu desenvolvimento urbano, aspecto que abrange critérios econômicos, sociais, culturais e ambientais. Dos 250 municípios que já receberam esse reconhecimento em todo o planeta, 14 são brasileiros.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet) está à frente das tratativas para obtenção do selo mundial. “O ingresso de Porto Alegre no programa da Unesco consolida um segmento que tem crescido e demostrado grande potencial”, ressalta a titular da pasta, Júlia Tavares.

De acordo com o gerente do Sebrae no Rio Grande do Sul, Paulo César Bruscato, o fato de a capital gaúcha postular o reconhecimento da Unesco já consagra a cidade, por si só e de forma definitiva, como destino do chamado “turismo de experiências” no País:

“A gastronomia gaúcha traduz o bem receber do gaúcho, assim como referenda o perfil hospitaleiro de uma cidade que tem muito a oferecer aos visitantes. O empresariado gaúcho comemora e aposta nessa outorga mundial.”

Prêmio

Em março, a administração municipal de Porto Alegre foi uma das dez agraciadas pelo Sebrae, em todo o País, com o prêmio “Prefeitura Empreendedora”, na categoria “Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo”. Mais de 100 projetos haviam sido inscritos.

A secretária Júlia Tavares destacou, na ocasião, o fato de a cidade ser uma das capitais brasileiras com maior número de atividades econômicas em que o empreendedor não precisa de autorização municipal para começar a funcionar. Isso se deve à ampliação da lista de negócios considerados como de baixo risco na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae).

Atualmente, a capital gaúcha dispensa da necessidade de alvará mais de 800 modalidades. Juntas, estas representam a principal atividade do município, com 83% das mais de 120 mil empresas em funcionamento na cidade. Além disso, foi reduzido de 14 horas para 3 segundos o tempo de resposta para a análise de viabilidade de local para a instalação do empreendimento.

“Mais de 90% do serviço que precisa ser feito antes da efetivação do negócio está automatizado”, mencionou a titular da SMDet ao receber a honraria. “O tempo para a abertura de empresas, que era de 24 horas, caiu para apenas sete horas. Já para as atividades de baixa complexidade, o empreendedor solicita o CNPJ em apenas 10 minutos pela internet”.

(Marcello Campos)

2024-12-09