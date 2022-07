Porto Alegre Em Porto Alegre, ônibus para Zona Leste e linha Campus Agronomia são reforçados

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tabelas horárias estão disponíveis no site da EPTC. Foto: Cesar Lopes/PMPA Tabelas horárias estão disponíveis no site da EPTC. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira(4), será ampliada a oferta de horários nas linhas 491 Passo Dorneles e 496/496.1 Jardim Protásio Alves Passo Dorneles em Porto Alegre. Também deve ser reforçado o atendimento no pico da manhã na linha 343 Campus Agronomia e, na faixa das 19h e 20h, na linha 862 Rubem Berta Cairu. A oitava etapa do programa de reestruturação Mais Transporte terá um incremento de 12 viagens, conforme a prefeitura. As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI (Cittamobi).

Alterações a partir de segunda-feira (4)

Linha 491 Passo Dorneles – Acréscimo de oito viagens por dia, com novos horários no pico da manhã, tarde e entrepico.

Linha 496/496.1 Jardim Protásio Alves Passo Dorneles – Acréscimo de uma viagem por dia, com novo horário no pico da tarde.

Alterações a partir de terça-feira (5)

Linha 343 Campus Agronomia – Acréscimo de uma viagem por dia, com novo horário no pico da manhã.

Linha 862 Rubem Berta Cairu – Acréscimo de duas viagens por dia, com novos horários na faixa das19h e 20h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre