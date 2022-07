Porto Alegre Guarda Municipal de Porto Alegre registra aumento de 36% nas prisões no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











De janeiro a junho, 87 pessoas foram detidas em 72 ocorrências atendidas. Foto: PMPA/Divulgação De janeiro a junho, 87 pessoas foram detidas em 72 ocorrências atendidas. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Guarda Municipal de Porto Alegre fechou o primeiro semestre deste ano com aumento de 36% de prisões em relação ao mesmo período de 2021. De janeiro a junho, 87 pessoas foram detidas em 72 ocorrências atendidas. Já nos primeiros seis meses do ano passado, as 50 ações atendidas resultaram em 64 prisões.

Do total no primeiro semestre deste ano, mais de 50 detidos eram foragidos da Justiça e outros 14 deles também ocorreram diretamente contra o furto e roubo de fios e cabos de energia elétrica. As outras detenções envolveram furtos em geral, pichação, embriaguez ao volante, Lei Maria da Penha, prática irregular de flanelinha, embriaguez ao volante, entre outros.

A maior parte das prisões ocorreu no bairro Praia de Belas, com 18 ocorrências. No Centro Histórico, outras sete abordagens resultaram em detenções. As demais ações foram registradas em bairros como Farroupilha, Navegantes, Partenon, Azenha, Rio Branco, Nonoai, Lomba do Pinheiro, Menino Deus e Agronomia, entre outros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre