Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Artista nascida na capital gaúcha é, para muitos, a maior voz feminina da MPB. (Foto: Arquivo/O Sul)

Uma das principais instituições culturais de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) oferece ao público uma programação especial em homenagem aos 80 anos de nascimento da cantora gaúcha Elis Regina (1945-1982). São diversas atividades entre esta terça-feira e o dia 25, a maioria com entrada gratuita.

O evento “Elis 80” inclui apresentações musicais, audições comentadas, exibição de filmes e visitas guiadas ao agora remodelado espaço temático dedicado à artista no prédio da CCMQ, localizado na Rua da Praia. A curadoria e organização é da direção Casa, em parceria com a jornalista e pesquisadora Bruna Paulin.

Considerada por muitos como a melhor voz feminina já surgida na história da música popular brasileira (há quem a coloque entre as maiores do mundo), Elis nasceu em Porto Alegre no dia 17 de março de 1945 e cresceu no bairro do IAPI (Zona Norte).

Despontou em programas de rádio e, ainda jovem, alcançou a consagração em São Paulo e Rio de Janeiro, com uma carreira marcada por discos icônicos e apresentações memoráveis em palcos e emissoras de TV, com reconhecimento internacional.

Faleceu em 19 de janeiro de 1982, vítima de overdose acidental, dois meses antes de completar 37 anos. Seus três filhos – João Marcello, Pedro e Maria Rita – são bem-sucedidos profissionais da música.

Agenda

– 11 de março: “A História do Disco”, edição especial com Arthur de Faria (gravação de podcast seguida de audição comentada) – 19h, na sala Luis Cosme. Entrada franca, mediante senha através da plataforma Sympla.com.br.

– 15 de março: reabertura do Acervo Elis Regina, às 10h, com entrada franca. “Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você” + visita guiada ao acervo, a partir das 15h (ingressos na Cinemateca Paulo Amorim para o filme, ao passo que a visita guiada tem entrada franca).

– 15 a 23 de março: “Ciclo Elis Regina” na Cinemateca Paulo Amorim, com diversos títulos em cartaz.

– 16 de março: “Elis Para Sempre!” – Sala Carlos Carvalho, 10h – entrada franca.

Samba do Quintana Recebe Laila Garin – Travessa dos Cataventos, 16h – entrada franca (com intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais, Libras).

– 17 de março: “Laila Garin Canta Elis” – Travessa dos Cataventos, 19h – entrada franca (com intérprete de Libras).

– 18 de março: “A História do Disco”, edição especial com Juarez Fonseca (gravação de podcast, seguida de audição comentada), 19h, na sala Luis Cosme. Entrada franca, mediante senha através da plataforma Sympla.

– 25 de março: “A História do Disco”, edição especial com Bruna Paulin (gravação de podcast, seguida de audição comentada), 19h, na sala Luis Cosme. Entrada franca, mediante senha através da plataforma Sympla.

(Marcello Campos)

