Porto Alegre Em primeira reunião de Melo com novo secretariado de Porto Alegre, gestores assinam termo de compromisso com a ética

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Melo (D) e Gomes reuniram secretariado na manhã deste sábado. Foto: Mateus Raugust/PMPA Melo (D) e Gomes reuniram secretariado na manhã deste sábado. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O Paço Municipal recebeu neste sábado (2) pela manhã a primeira reunião presencial do secretariado escolhido pelo prefeito Sebastião Melo, a primeira de sua agenda oficial. O encontro incluiu a assinatura de um termo de compromisso com a ética, a transparência e a qualidade dos serviços públicos. Também foi tema do encontro o novo decreto, o primeiro da atual gestão, com medidas de enfrentamento à Covid-19 em Porto Alegre, além de um balanço inicial das finanças do Município.

Os secretários assinaram um termo de compromisso de gestão, dando início ao processo de compliance na prefeitura, anunciado por Melo durante a posse, na sexta-feira.

Às 15h, Melo seguirá para a comunidade Mario Quintana, na Zona Norte. Reafirmando o compromisso de manter uma gestão próxima do cidadão, irá determinar a execução de serviços emergenciais básicos, como instalação de pontilhão, limpezas de arroio e bocas de lobo e poda de árvores. “A Mário Quintana tem um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos da cidade. O governo tem que olhar para todos, mas precisa olhar com muito cuidado para os que mais precisam”, afirma o prefeito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre