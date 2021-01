Política Posse de prefeito e vereadores de Porto Alegre acontece nesta tarde na Câmara Municipal

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Câmara recebe 36 novos vereadores e o novo prefeito. Foto: Ederson Nunes/CMPA Câmara recebe 36 novos vereadores e o novo prefeito. (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Ederson Nunes/CMPA

A solenidade de posse do prefeito, do vice e dos 36 vereadores de Porto Alegre será realizada nesta sexta-feira (1º), a partir das 15h, no Plenário Ana Terra (Plenarinho) da Câmara Municipal de Porto Alegre. Por determinação da Mesa Diretora, e em cumprimento ao Decreto Estadual nº 55.609, de 30 de novembro de 2020, a cerimônia será restrita ao prefeito, ao vice e aos 36 vereadores eleitos.

Não haverá espaço para convidados e imprensa externa. A cerimônia poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara, nos canais 16 da NET, 11.3 da TV aberta digital e pelo Youtube.

Transmissão do cargo

O evento de transmissão de cargo será no Largo Glênio Peres, às 18h, com restrição de público em decorrência da pandemia de Covid-19. No mesmo evento, os secretários municipais serão empossados. A transmissão será ao vivo pelo Facebook da prefeitura.

“Vou de táxi”

O prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo anunciou nesta sexta-feira pela manhã que irá de táxi para a posse na Câmara Municipal, e que a primeira-dama irá de Uber, como forma de mostrar que ambos são importantes para a cidade.

“Bom dia! Hoje saio de casa ao lado da Valéria e do João Arthur às 15h30. Eu irei para a posse de táxi e a Valéria de Uber, numa demonstração que os dois modais são fundamentais pra nossa cidade e terão igualdade de tratamento no governo. As duas categorias merecem nosso respeito!”, escreveu o prefeito eleito.

Bom dia! Hoje saio de casa ao lado da Valéria e do João Arthur às 15h30. Eu irei para a posse de táxi e a Valéria de Uber, numa demonstração que os dois modais são fundamentais pra nossa cidade e terão igualdade de tratamento no governo. As duas categorias merecem nosso respeito! — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) January 1, 2021

Novos secretários

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou na manhã desta sexta-feira (1º) novos nomes de secretários municipais.

Gunter Axt comandará a Secretaria da Cultura, e Clóvis André será o secretário-adjunto da pasta. Já Renato Ramalho ocupará a função de secretário extraordinário de Enfrentamento do Coronavírus.

Roberto Silva da Rocha será o novo procurador-geral do município. “Completamos o time de secretários com os nomes anunciados hoje”, afirmou Melo, que tem como vice Ricardo Gomes (DEM).

No dia 28 foram confirmados Luiz Fernando Záchia, que comandará a Mobilidade Urbana; Antônio Pereira “Kiko”(Esportes); Germano Bremm (Meio Ambiente); Gustavo Ferenci (Transparência); Fernando Mattos (Inovação); Bruno Caldas (adjunto Fazenda); Rodrigo Costa (diretor Previmpa); Alexandre Garcia (diretor DMAE).

No dia 24, Melo havia anunciado André Machado para a Secretaria de Habitação, juntamente com Simone Somensi, que atuará como secretária-adjunta na pasta; Pablo Mendes como secretário de Obras, ao lado de Rogério Baú, secretário-adjunto; e Janaina Audino, que coordenará a Secretaria de Educação, tendo Maria Ângela como secretária-adjunta. Já o jornalista Flávio Dutra ficou responsável pela coordenação da Comunicação Social da prefeitura.

Antes, na terça-feira (22), Melo anunciou Ana Maria Pellini para a secretária de Parcerias Estratégicas, Léo Voigt na pasta de Desenvolvimento Social e Mauro Sparta como responsável pela Secretaria de Saúde. E, no dia anterior, foram anunciados os primeiros nomes. Para a secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos foi confirmado o nome de Cézar Augusto Schirmer.

Rodrigo Sartori Fantinel será o secretário da Fazenda. O coronel Mário Ikeda ficará responsável pela pasta da Segurança e André Barbosa assumirá a secretaria de Administração e Patrimônio.

A secretaria de Serviços Urbanos ficará com Marcos Felipi Garcia. Cássio Trogildo será o secretário de Governança Comunitária e Coordenação Política

O vice-prefeito Ricardo Gomes vai assumir a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

