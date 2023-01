Inter Em sua primeira vitória no Gauchão, Inter goleia o São Luiz por 4 a 0

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o Inter vai a cinco pontos na tabela do torneio estadual. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter venceu a primeira partida no Gauchão 2023 ao fazer 4 a 0 sobre o São Luiz neste sábado (28), na abertura da terceira rodada da competição. Wanderson, Pedro Henrique, duas vezes, e Rodrigo Moledo anotaram os gols em duelo disputado sob forte chuva no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Inter vai a cinco pontos e dorme na segunda posição da tabela (a rodada ainda não encerrou e o Colorado ainda pode ser ultrapassado), enquanto o São Luiz segue com dois pontos, aparecendo provisoriamente na oitava colocação. Pela quarta rodada, as equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (2). O Colorado recebe o Ypiranga, às 16h30min, no Beira-Rio. Às 19h, o Rubro duela com o Novo Hamburgo, no 19 de Outubro, em Ijuí.

O jogo

A partida sinalizava equilíbrio entre as equipes. Isso até os 16 minutos. Foi quando Wanderson arriscou de fora da área e contou com uma infelicidade do goleiro. Pablo tentou encaixar e a bola passou entre as pernas: 1 a 0 para os donos da casa. Após a abertura do placar, o Colorado colecionou várias chances para ampliar. O segundo gol chegou aos 44. Pedro Henrique puxou contra-ataque e foi derrubado na área. O próprio atacante converteu a penalidade: 2 a 0.

Diante da desvantagem, o São Luiz tentou avançar o time no segundo tempo. Mas o Inter conseguiu manter a posse de bola e levar mais perigo. Logo aos dois minutos após o retorno do intervalo, Wanderson arrancou em velocidade e chutou cruzado para fora. Mauricio também chegou perto de anotar o seu, mas parou em defesa de Pablo. Aos 15, enfim, saiu o terceiro gol colorado. Pedro Henrique subiu na primeira trave e aparou para as redes a cobrança de escanteio. Também em escanteio, Rodrigo Moledo fechou a goleada colorada.

Ficha técnica

– Internacional (4): Keiller, Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny (Matheus Dias), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick (Lucas Ramos) e Pedro Henrique (Alemão); Wanderson (Estêvão). Técnico: Mano Menezes.

– São Luiz (0): Pablo; Mizael (Jonh Lennon)(Lucas Evangelista), Diego Rocha, Rafael Goiano e Márcio Goiano; Moisés, Paulinho Santos, Felipe Guedes (Mauricio), Laion e Jarro (Édipo); Éderson (Ygor Vinicius). Técnico: Wiliam Campos.

– Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Maíra Mastella Moreira e Artur Avelino Birk Preissler. Quarto árbitro: Joseph Ribeiro Lopes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/em-primeira-vitoria-no-gauchao-inter-goleia-o-sao-luiz-por-4-a-0/

Em sua primeira vitória no Gauchão, Inter goleia o São Luiz por 4 a 0