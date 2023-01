Inter Mano Menezes muda e Inter conquista a primeira vitória no Gauchão

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Mano tirou Alemão da equipe titular para entrada de Pedro Henrique Foto: Reprodução/Inter Mano tirou Alemão da equipe titular para entrada de Pedro Henrique (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partida contra o São Luiz marcou a primeira vitória do Inter na temporada de 2023. Mano Menezes gostou do rendimento da equipe e explicou a sua escolha por Pedro Henrique e Wanderson jogando juntos, com o centroavante Alemão no banco de reservas. O Colorado venceu por 4 a 0.

Além dos primeiros três pontos, outros dois fatores foram importantes na partida de sábado (28), no estádio Beira-Rio: abrir o placar e não tomar gol. Nas duas primeiras partidas do Gauchão, o Inter saiu atrás no marcador aos três minutos.

“Saber como defende, conduzir as coisas, ter mais paciência, voltamos a ser uma equipe que realizou melhor as tarefas do jogo e saiu na frente, não tomou gol a três minutos, como vinha tomando nos dois jogos anteriores”, disse Mano.

O principal destaque da partida foi a mudança promovida pelo técnico do Inter. Alemão não vinha fazendo boas partidas e Pedro Henrique foi a aposta de Mano para a posição de camisa 9. A resposta foi positiva, o atacante marcou dois gols, um em cada tempo e ainda deu assistência.

Com a vitória, o Inter chegou a cinco pontos no Campeonato Gaúcho e está na terceira colocação neste momento.

