Inter Empresário do atacante colorado Mikael virá a Porto Alegre para definir futuro do jogador no clube

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Nas três partidas do Gauchão, Mikael não foi relacionado em nenhuma partida Foto: Ricardo Duarte/Inter Das três partidas do Gauchão, Mikael não foi relacionado em nenhuma partida (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O assunto Mikael irá ganhar mais um capítulo. Nesta semana, o empresário do jogador desembarcará em Porto Alegre para se reunir com a direção colorada. A rescisão de contrato do atleta de 23 anos não está descartada.

O jogador não tem sido aproveitado desde que chegou ao estádio Beira-Rio. Nas três partidas do Gauchão, Mikael não foi relacionado em nenhuma partida. Se existir um clube interessado no futebol do jogador, o Inter poderá repassar o atacante.

Mesmo com as recentes saídas de Braian Romero e David, Mikael não ganhou oportunidade e é a última opção do técnico Mano Menezes. Na goleada por 4 a 0 sobre o São Luiz, no sábado (28), Mano preferiu botar Pedro Henrique como 9 e não Mikael. Alemão e Lucca, outros jogadores da mesma posição, estão na frente do atacante.

Mikael foi anunciado há seis meses, veio por empréstimo pela Salernitana, da Itália, até o fim de julho. Quando chegou em Porto Alegre, o jogador estava 11 quilos acima do peso. Após recuperar o peso ideal, o atleta sofreu uma entorse no tornozelo e ficou afastado das atividades.

Após o período de recuperação, a comissão técnica esperava que o atleta voltasse com condições para os treinamentos e jogos, mas isso não aconteceu. Foi identificado que o atleta não reunia os índices mínimos para participar dos exercícios.

