Rio Grande do Sul IPE-RS: cerca de 700 pensionistas e inativos do Estado podem ter o benefício suspenso

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

O período para realização da prova de vida é de três meses: mês de aniversário, um mês antes e um mês depois. Foto: IPE/Divulgação O período para realização da prova de vida é de três meses: mês de aniversário, um mês antes e um mês depois. (Foto: IPE/Divulgação) Foto: IPE/Divulgação

Cerca de 20% dos pensionistas e inativos civis e militares do Estado aniversariantes do mês de dezembro não fizeram seu recadastramento (prova de vida), com isso, em torno de 700 benefícios poderão ter o pagamento suspenso em 2023, caso não regularizarem até terça-feira (31). “A partir de 1º de fevereiro os benefícios serão interrompidos, o que repercute no não pagamento da folha de final de fevereiro, inclusive com suspensão dos atendimentos pelo IPE Saúde”, informou o órgão.

O período para realização da prova de vida é de três meses: mês de aniversário, um mês antes e um mês depois. Deve ser feita por reconhecimento facial pelo aplicativo Servidor RS, sem necessidade de deslocamento. Ele está disponível aos pensionistas e inativos como principal forma de realização do recadastramento anual por celular ou tablet, de forma fácil e ágil, sem exigência de documentação.

Um pré-requisito para o pensionista do IPE Prev estar apto a realizar o recadastramento pelo APP Servidor RS é que seu benefício esteja ativo. A prova de vida pelo aplicativo está liberada para todos os graus de dependência, exceto para pensionista estudante, que deve realizar a renovação semestral, e para pensionista filho menor e equiparados.

Para renovação da prova de vida por reconhecimento de biometria facial, é preciso ser inativo civil ou militar ou pensionista previdenciário, além de ter carteira de identidade emitida a partir de 2006 e que conste o CPF ou ter carteira de motorista atualizada, desde que sejam documentos emitidos no Rio Grande do Sul.

Como usar o APP

Baixar/acessar o APP Servidor RS;

Realizar login pelo gov.br;

Clicar no botão “Recadastramento”;

Concordar com o termo de uso;

Atualizar obrigatoriamente os dados de contato (e-mail e celular);

Permitir acesso a fotos e vídeos pelo celular;

Realizar a validação facial;

Conferir o comprovante do recadastramento;

Após finalizar a prova de vida pelo aplicativo e a qualquer momento, o pensionista e o inativo poderão conferir o comprovante do recadastramento no próprio aplicativo.

Pensionistas e inativos que não conseguirem utilizar o aplicativo Servidor RS podem ir a uma agência do Banrisul.

Os pensionistas que não conseguirem fazer a prova de vida pelo aplicativo Servidor RS e residirem em cidade sem agência do Banrisul ou no exterior deverão consultar o site do IPE Prev para obter mais informações.

Os inativos que não conseguirem fazer a prova de vida pelo aplicativo Servidor RS e residirem em cidade sem agência do Banrisul deverão preencher o Formulário de Atualização Cadastral. Esse documento precisa estar com a assinatura reconhecida por autenticidade em cartório e enviado à Secretaria da Fazenda, juntamente com cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. O Aviso de Recebimento valerá como comprovante do envio da documentação.

O endereço para envio é: Divisão de Gestão da Folha (Rua Caldas Júnior, 120/13º andar – Secretaria da Fazenda – Porto Alegre – CEP 90018-900). Para acessar o formulário ou mais informações, clique aqui.

