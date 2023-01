Grêmio Após sair do banco de reservas, Everton Galdino marca o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Atacante fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o São José pelo Gauchão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atacante fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o São José pelo Gauchão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A vitória do Grêmio diante do São José, por 1 a 0, ficará marcada para o atacante Everton Galdino. O atleta que perdeu o pênalti no jogo contra o Caxias, marcou o seu primeiro gol com a camisa Tricolor e garantiu os três pontos para a equipe de Renato Portaluppi.

O atacante começou a partida no banco de reservas e entrou junto com Bitello, Fábio e Ferreira no segundo tempo. Após a entrada dos jogadores titulares, a equipe do Grêmio melhorou. E, neste momento, o time de Renato teve o seu melhor momento. Após o final da partida, Galdino se emocionou e chorou ao falar sobre o seu primeiro gol.

“Todo jogador sonha em vestir a camisa de time grande, é meu primeiro time grande, de torcida, peso, títulos, história. Quero construir a minha história aqui no Grêmio também”, disse o atacante.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos nove pontos na liderança do Campeonato Gaúcho. O Brasil de Pelotas é vice-líder com seis pontos. O Tricolor entra em campo novamente nesta quarta-feira (1°), contra o Esportivo, no estádio Montanha dos Vinhedos.

