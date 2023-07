Inter Em primeiro treino, Coudet troca o goleiro do Inter

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Goleiro John deve perder a posição de titular para Rochet Foto: Ricardo Duarte/Inter Goleiro John deve perder a posição de titular para Rochet (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com apenas 11 dias até a partida contra o River Plate, o técnico Eduardo Coudet já começa a fazer algumas mudanças no clube gaúcho. Na posição de goleiro, John deve perder espaço para o recém contratado Sérgio Rochet. O uruguaio foi escalado entre os titulares no treino de quinta-feira (20).

Mesmo com boas atuações, John não deve ficar entres os titulares para as próximas partidas. A experiência do goleiro uruguaio justifica a sua titularidade desde já. O goleiro já atuou em Copa do Mundo, além do perfil de liderança e sua saída qualificada de bola com os pés.

Os primeiros momentos de trabalho com o novo técnico agradaram o elenco. O treinamento da última quinta-feira (20) foi de intensidade nas ações com e sem bola.

Os então titulares do ex-treinador Mano Menezes podem perder espaço. As possíveis trocas passam por uma tentativa de encaixar as peças com a filosofia de jogo da nova comissão técnica.

2023-07-21