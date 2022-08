Política Em prisão domiciliar, Roberto Jefferson é lançado candidato à Presidência da República pelo PTB

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Candidato já apoiou Lula, foi condenado no mensalão e se diz fã de Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

O PTB fez nesta segunda-feira (1º) em Brasília (DF) a convenção nacional do partido e lançou o ex-deputado Roberto Jefferson como candidato à Presidência da República nas eleições deste ano. A convenção foi feita um hotel na cidade, e Roberto Jefferson não compareceu porque cumpre prisão domiciliar desde janeiro deste ano. Ele enviou um vídeo ao evento.

Ex-apoiador de Lula (PT) e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do mensalão, Roberto Jefferson se diz “fã” das ideias do presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi preso no ano passado no inquérito que apura a atuação de uma milícia digital contra a democracia.

A Polícia Federal apura indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado democrático de direito.

Essa organização, segundo as investigações, se dividiria em núcleos: de produção, de publicação, de financiamento e político. Outra suspeita é de que o grupo tenha sido abastecido com verba pública.

“Eleitorado direitista”

Como Jefferson não participou presencialmente do evento, foi exibido um vídeo no qual o candidato leu uma carta. Nas imagens, Roberto Jefferson afirmou que a candidatura dele não se opõe à do presidente Jair Bolsonaro, mas, sim, “confronta a abstenção” e preenche “alguns nichos de opções ao eleitorado direitista”.

No documento, ele acrescenta que Bolsonaro se candidata à reeleição “sozinho”, enquanto a esquerda “se apresenta como um polvo com vários tentáculos”. Jefferson diz, ainda, que é “fã” das ideias de Bolsonaro e que o presidente tem um “eleitorado inibido”.

“Não se reconecta com os descontentes, os famosos ‘isentões’, e gera uma gigantesca abstenção, que termina por eleger um candidato de esquerda pela minoria do eleitorado. É uma luta injusta. Um leão solitário contra uma alcateia de hienas. Argentina, Chile, Colômbia, França são exemplos recentes de vitórias eleitorais da esquerda que repetiu esse modelo”, afirma Jefferson no documento.

“Temos que participar desse processo. Ofereço meu nome, Roberto Jefferson, para disputar a eleição presidencial. Não quero inibir ninguém que deseja disputar a indicação. Não desejo inibir nenhum companheiro que deseja apoiar, no partido, o presidente à sua reeleição. Apoie. Ao final, estaremos juntos”, acrescentou.

Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada mostrou Lula em primeiro lugar, com 47% das intenções de voto; em seguida, aparecem Bolsonaro, com 29%; Ciro Gomes (PDT), com 8%; e Simone Tebet (MDB), com 2%.

Visibilidade

Honésio Ferreira, presidente da Fundação Ivete Vargas (FIV), vinculada ao PTB, afirmou que caberá aos aliados de Jefferson fazer a campanha presidencial. Segundo ele, a candidatura será um meio de chamar a atenção para a prisão de Jefferson e tentar pressionar pela liberdade dele.

“A gente vai fazer a campanha para ele. É como a gente fala: ‘você não precisa ter o candidato para fazer a campanha’. O candidato está preso. Na verdade, o fato de ele estar preso já é um primeiro fato de notoriedade da campanha”, disse Ferreira.

Ele acrescenta que a candidatura de Jefferson é um “fato relevante” para que seja concedida a liberdade ao petebista, preso há quase um ano.

“Traz, pelo menos, a discussão de volta. Se ele não pode, nós vamos falar as coisas que ele acredita. Faz um vídeo, um desenho animado, bota a imagem dele, o texto como locutor. Já estão sendo produzidas algumas peças”, acrescentou Ferreira.

Segundo o presidente da FIV, caberá ao próprio Roberto Jefferson indicar o nome do candidato a vice-presidente na chapa.

