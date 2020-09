Geral Em propaganda de apoio aos militares americanos, Donald Trump usa imagem com aviões russos

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

O criador da imagem confirmou que não apenas os aviões são Mig-29, como os soldados são modelos russos. (Foto: Reprodução)

Feita para apoiar os militares dos EUA, uma propaganda na internet produzida por um grupo que arrecada fundos para a campanha de reeleição do presidente americano Donald Trump chamou atenção por um detalhe não americano: os três aviões que aparecem na parte de cima da imagem não foram produzidos nos Estados Unidos, mas na Rússia, segundo uma reportagem do jornal Politico.

Produzido pelo comitê “Trump Make America Great Again”, o anúncio mostra cinco soldados e três aviões acima deles, com uma frase “Apoie nossas tropas”. Segundo o Politico, a propaganda apareceu pela primeira vez em 8 de setembro e foi exibida até 12 de setembro.

“Esse é definitivamente um MiG-29”, disse ao Politico Pierre Sprey, que trabalhou na produção dos aviões americanos F-16 e A-10 para a Força Aérea dos EUA. “Fico feliz em ver que nossas tropas estão recebendo apoio.”

Outro especialista a analisar a imagem e confirmar ao jornal que se tratam de aviões MiG-29 foi o diretor do centro de Análise de Estratégias e Tecnologias em Moscou, Ruslan Pukhov. Ele ainda destacou que o soldado no canto direito do anúncio está com uma AK-74 – um fuzil produzido na década de 1970 pela União Soviética.

Segundo o Politico, a imagem utilizada está disponível em um banco de imagens do site shutterstock.com. Após a reportagem do jornal ser publicada, o criador da imagem, Arthur Zakirov, confirmou que não apenas os aviões são Mig-29, como os soldados são modelos russos.

De acordo com Zakirov, de 34 anos, que é analista de petróleo e fotógrafo amador, a imagem foi produzida há cinco anos, com fotos tiradas em três países diferentes: o céu é russo, as montanhas são gregas e o solo é francês.

“Esta é uma imagem completamente recriada a partir de fotos minhas”, afirmou Zakirov ao Politico.

O comitê Trump Make America Great Again é dirigido pelo Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês) e pela campanha do presidente. Procurados, o RNC não quis comentar a reportagem e o comitê não respondeu às perguntas do jornal.

O MiG-29 é um caça bimotor produzido na União Soviética que voou pela primeira vez em 1977 e é o principal caça dos russos, sendo vendido em todo o mundo. Foi desenvolvido durante a Guerra Fria especificamente para combater os F-15 e F-16 americanos, segundo o Politico. As informações são do jornal O Globo.

