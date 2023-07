Porto Alegre Em quatro meses, Porto Alegre tem redução de quase 88% nos furtos de fios elétricos de semáforos

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Queda é atribuída a fatores como a atuação de força-tareda contra esse tipo de crime. (Foto: Rodger Timm/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) apontam uma redução de 87,5% nos furtos de fios elétricos de postes com semáforo em Porto Alegre no período de março a junho. O total mensal caiu de 85 para sete, diferença que a prefeitura atribui a fatores como a atuação de uma força-tarefa de combate a esse tipo de crime.

A busca por esse tipo de material (devido à presença de cobre, cuja valorização ampliou também a demanda no mercado clandestino) tem crescido nos últimos dois anos. Conforme a EPTC, o volume furtado em 2023 já é o maior dos últimos anos. Cerca de 14,4 mil metros de fios foram subtraídos até o dia 3 de julho, o equivalente a uma alta de 41% em relação a todo o ano passado.

“Além do prejuízo financeiro, os transtornos ocasionados em relação ao furto em semáforos, terminais e demais instrumentos de sinalização vão desde os conflitos no trânsito, como engarrafamentos, até o risco de morte em acidentes, atropelamentos ou mesmo devido a choques elétricos”, destaca o secretário-adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.

Ele acrescenta: “Nossas equipes de manutenção semafórica têm trabalhado intensamente para restabelecer a sinalização, mas temos que unir forças para combater estes crimes e evitar a perda de vidas”.

Evolução mensal

Em abril, com a força-tarefa em andamento, o total caiu para 34. Já em maio e no balanço parcial do mês de junho, o número de ocorrências de furto de fios que afetam a mobilidade urbana em Porto Alegre chegou a sete – uma redução de 87,5% na comparação com o período mais crítico. Ao todo, 201 semáforos demandaram reparos desde o início do ano.

“A Operação Sinal Vermelho cumpriu o papel de atenuar o problema no período mais crítico”, garante o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis. “Também realizamos sistematicamente a Operação Ferros-Velhos, que combate o crime de receptação. Percebemos, ainda, a redução dos ataques aos fios e cabos que fornecem energia elétrica e sinal de telefonia à população

A concessionária IPSul, responsável pelos serviços de iluminação pública em Porto Alegre, observou queda no número de ocorrências relacionadas a furtos e vandalismo entre o primeiro e segundo trimestre de 2023. De janeiro a março, o total de intervenções chegou a 91. Enquanto isso, de abril a junho foram 54 – uma redução de 40,6%.

Integração

As operações Sinal Vermelho e Ferros-Velhos mobilizam Guarda Municipal, Diretoria-Geral de Fiscalização (DGF), EPTC, Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), empresas responsáveis pelo fornecimento de energia e telefonia em Porto Alegre e as forças de segurança estaduais. Essa iniciativa tem caráter permanente no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança (Smseg).

Qualquer cidadão pode auxiliar as forças de segurança e fiscalização, informando ações suspeitas por meio dos telefone 153 e 156, ou pelo aplicativo 156+POA. Os serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia, além de garantir sigilo ao denunciante.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/em-quatro-meses-porto-alegre-tem-reducao-de-quase-88-nos-furtos-de-fios-eletricos-de-semaforos/

Em quatro meses, Porto Alegre tem redução de quase 88% nos furtos de fios elétricos de semáforos

2023-07-04