Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Prefeito recebeu placa de reconhecimento da universidade parceira. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Em meio à reta final de seu mandato como prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior abriu espaço em sua agenda de atividades administrativas para uma homenagem especial da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na manhã desta quinta-feira (17). Ele e integrantes do primeiro escalão receberam da Reitoria uma placa de reconhecimento pelos quatro anos no comando da cidade.

A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da Reitoria da instituição, localizada no bairro Partenon (Zona Leste), com discursos enaltecendo ações conjuntas entre a prefeitura e a PUCRS. “A história registrará, baseada em evidências, o legado que esta gestão da prefeitura deixou para a cidade, que mudou muito nestes últimos quatro anos”, destacou o reitor da universidade, irmão Evilazio Teixeira.

“O prefeito e sua equipe fizeram a diferença e focaram no atendimento aos problemas das pessoas”, prosseguiu. “Esta reunião é para agradecer ao que ele fez pela cidade e também por nos envolver nesta história, possibilitando que agregássemos à vida real o que desenvolvemos na academia.”

Últimas semanas no cargo

Marchezan, cujo mandato se encerrará no dia 1º de janeiro, agradeceu à instituição de ensino superior pela parceria desde o início de sua gestão na prefeitura, materializada inclusive em iniciativas como a adoção do canteiro de um trecho da avenida Ipiranga nas imediações do campus da Pontifícia:

“Esta homenagem tem uma simbologia especial. Desde o início de nosso governo, a PUCRS se somou na preocupação com a vida real das pessoas. Seus profissionais nos ajudaram para que projetos andassem de forma rápida, principalmente nas áreas da tecnologia e saúde”.

(Marcello Campos)

