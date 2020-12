Rio Grande do Sul Os próximos dias devem ser de calor e chuva na maior parte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Precipitações e abafamento devem prosseguir até a antevéspera de Natal. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Nos próximos dias, a combinação de altas temperaturas com tempo chuvoso deve predominar na maior parte do Rio Grande do Sul, com precipitações mais expressivas na Região Norte do Estado. Tudo indica que a sensação de abafamento deve permanecer pelo menos até a próxima quarta-feira (23), antevéspera do Natal.

A previsão consta no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 22/2020, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em parceria com o Instituto Riograndense do Arroz (Irga) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Já para esta sexta-feira (18), existe a possibilidade de pancadas de chuva, típicas de verão (21 de dezembro a 20 de março), principalmente durante o período da tarde, na Metade Norte do Rio Grande do Sul. As temperaturas máximas devem oscilar entre 36°C e 38°C nas regiões da Campanha e das Missões.

No sábado (19), a presença de um “cavado” (área de baixa pressão alongada) e a formação de uma frente-fria provocarão pancadas de chuva no decorrer do dia, em todas as áreas do mapa gaúcho. Os maiores acumulados estão previstos para o Oeste e o Norte do Estado.

Para o domingo (20), mantém-se a possibilidade da ocorrência de pancadas de chuvas nas regiões do Alto Uruguai, Planalto Médio, Campos de Cima da Serra e Serra do Nordeste. O alerta vale principalmente para o período da tarde.

Entre segunda-feira (21) e terça-feira (22), a presença do ar seco garantirá o tempo firme, com temperaturas amenas no período noturno e elevadas durante o dia, próximas dos 30°C no Oeste do Estado. Na quarta-feira (23), as chuvas retornam na faixa Leste e nas regiões de divisa com Santa Catarina, principalmente à tarde.

Os totais mais significativos de chuva deverão oscilar entre 60 e 80 milímetros nas Missões, Planalto e Campos de Cima da Serra, ao passo que no Alto Uruguai poderão ultrapassar os 90 milímetros. Os totais mais baixos, por sua vez, devem oscilar entre 5 e 35 milímetros, na Rregião Sul do Estado.

Vale ressaltar que o boletim também avalia as condições atuais das culturas de soja, milho e feijão primeira safra. O documento completo pode ser consultado em agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia.

E já que o assunto também envolve a agricultura, a Seapdr informou que o seu programa de sementes forrageiras registrou pedidos de 102 entidades – incluindo sindicatos, cooperativas e associações – para as cultivares de inverno e verão. A estimativa é de que a iniciativa beneficie mais de 12 mil produtores nos segmentos de leite e pecuária de corte, em 92 municípios gaúchos.

O total de recursos investidos no programa pelo governo do Estado é de R$ 5,2 milhões. A partir da elaboração do projeto, as entidades irão informar quais espécies querem comprar, em que quantidade e como vão aplicar.

Foram disponibilizadas sementes de espécies forrageiras de inverno (azevém, aveia-preta, aveia-branca, trigo duplo propósito, ervilhaca, entre outras) e/ou espécies forrageiras de verão (capim sudão, milheto, sorgo etc).

“Antecipamos o programa como uma resposta ao pedido das entidades representativas, que traziam demandas de agricultores preocupados com os efeitos da segunda estiagem deste ano. A agilidade da Secretaria da Agricultura na resposta vai trazer alívio para milhares de famílias produtoras gaúchas”, destacou o titular da pasta, Covatti Filho.

“Encerrada esta etapa, vamos abrir um processo administrativo interno na secretaria, com todas as informações do programa, e emitir um ofício autorizando a Emater a elaborar os projetos técnicos para essas entidades que efetuaram o pedido”, acrescentou o coordenador do programa e chefe da Divisão de Sistemas Produtivos da Secretaria, Jonas Wesz.

(Marcello Campos)

