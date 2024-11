Rio Grande do Sul Em reta final de viagem à China, comitiva gaúcha discute investimentos em mobilidade elétrica e sustentabilidade

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Agenda inclui visita à sede da GWM, fabricante global de veículos. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS)

Nessa segunda-feira (25), antepenúltimo dia da missão oficial à China, a comitiva liderada pelo governador gaúcho Eduardo Leite visitou na cidade de Baoding a sede da empresa Great Wall Motors (GWM), fabricante global de veículos elétricos e híbridos. Na pauta, o interesse do Rio Grande do Sul em atrair parcerias estratégicas para o desenvolvimento de tecnologias ambientalmente limpas.

Durante a visita, os representantes da fabricante asiática apresentaram suas mais recentes inovações, incluindo veículos caminhões e ônibus de última geração. Também reiteraram o interesse em ampliar sua presença no Brasil.

A conversa abrangeu temas como oportunidades de colaboração técnica para fortalecer a cadeia produtiva a partir de energias renováveis. Isso inclui parcerias com universidades e empresas gaúchas, em busca de avanços no setor.

O governador destacou o potencial do Estado como centro de inovação e conhecimento, além de ressaltar o foco do em transformar o Rio Grande do Sul em um polo para produção do chamado “hidrogênio verde”.

A GWM já produz caminhões e ônibus à base de hidrogênio, e apresentou um plano de investimentos alinhado aos compromissos globais de descarbonização e reforçou seu interesse em explorar o mercado brasileiro. Para o governador Eduardo Leite, as tratativas com a empresa são “um passo importante na consolidação do Rio Grande do Sul como líder em mobilidade sustentável”.

Na sequência, a comitiva embarcou para Pequim, onde participou da feira China International Supply Chain Expo (Cisce) e terá outros encontros com líderes empresariais e autoridades locais. A missão prossegue até a quarta (27), com foco no fortalecimento da presença gaúcha no mercado global.

Pequim

Um segundo grupo, encabeçado pela secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, esteve na Zona Internacional de Demonstração de Energia de Hidrogênio de Daxing, na capital Pequim. O objetivo foi aprofundar conhecimentos sobre possibilidades de aplicação no dia-a-dia e avaliar tecnologias implementáveis em território gaúcho mediante investimentos estrangeiros.

A zona de Daxing é reconhecida internacionalmente como referência em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias baseadas no uso do hidrogênio. Desde sua fundação, em 2020, a área se consolidou como um polo de inovação, promovendo pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização, com foco em hidrogênio verde.

Entre as iniciativas em destaque, apresentadas aos brasileiros pela porta-voz da zona de demonstração, Siwen Liang, estão o maior posto de reabastecimento de hidrogênio do mundo, a Hypower, e o desenvolvimento de veículos movidos a essa energia, como bicicletas, motocicletas, carros e ônibus.

“A comitiva incluiu gestores estaduais diretamente envolvidos na formulação dessas políticas, alinhando as iniciativas locais com as melhores práticas globais para consolidar o Rio Grande do Sul como referência nacional em energia sustentável”, acrescentou a secretária.

Durante a missão na Ásia, a comitiva gaúcha já realizou encontros técnicos e visitas a outras instalações relacionadas ao setor energético, reforçando o compromisso com a troca de experiências e a construção de parcerias internacionais. A fase anterior da viagem, no Japão, incluiu visita à planta de hidrogênio da Mitsubishi Heavy Industries, em Himeji.

(Marcello Campos)

