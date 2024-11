Porto Alegre Procon intensifica a fiscalização no comércio de Porto Alegre nesta semana de “Black Friday”

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Propagandas enganosas devem ser denunciadas, alerta o órgão municipal. (Foto: Maria Ana Krack/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Procon Municipal intensificou a fiscalização nas lojas de Porto Alegre nesta semana da “Black Friday”, a já tradicional promoção de descontos e outras condições especiais no comércio e que prossegue até sexta-feira (29). No foco do órgão de defesa do consumidor está a prevenção e combate a eventuais fraudes.

Caso seja notada alguma prática abusiva ou propaganda enganosa, a denúncia pode ser encaminhada de forma on-line pelo site prefeitura.poa.br/procon/reclamacao ou presencialmente, rua Sete de Setembro nº 723 (Centro Histórico), das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia.

“É importante que o consumidor realize pesquisa com antecedência e compare os preços no mesmo fornecedor e/ou entre fornecedores”, afirma Wambert Di Lorenzo, diretor do Procon, alertando sobre a veracidade das promoções.

Orientações gerais

Para dar agilidade à tramitação da reclamação ou denúncia o consumidor deve descrever detalhadamente todos os fatos que geraram sua insatisfação relacionada a empresa ou fornecedor, anexando os documentos que comprovem os fatos alegados.

Pode ser contrato, nota fiscal, extrato bancário, boleto, pedido de orçamento, mensagens por e-mail, etc. Algumas reclamações/pretensões não podem ser atendidas pelo Procon (cabendo a resolução aos Juizados Especiais Cíveis). Confira:

– Indenização por danos morais e/ou lucros cessantes.

– Relação que envolva aluguel/locação.

– Demandas que dependam da realização de perícia técnica.

– revisão de juros bancários.

Incentivo ao comércio local

Para a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) do Rio Grande do Sul, a “Black Friday” possibilita aos comerciantes gaúchos traçarem estratégias que estimulem o consumidor realizar suas compras nas lojas físicas. Isso garante o contato direto com o produto e um atendimento personalizado para cada necessidade do cliente.

“O cliente que opta por comprar nos estabelecimentos da cidade onde reside estará fortalecendo o comércio local e desenvolvendo a economia de sua cidade e Estado”, ressalta a entidade. “Não se trata apenas uma oportunidade de vendas, mas também de construir relacionamentos duradouros com os consumidores. Conhecer as tendências e preparar-se adequadamente é essencial para aproveitar ao máximo essa data.”

Estratégias de fidelização de clientes, atendimento personalizado, condições especiais de pagamento e divulgação eficaz são fatores fundamentais para se obter bons resultados na data”, acrescenta ao presidente da Federação, Vitor Augusto Koch.

Ele projeta que os eletrodomésticos (TVs, refrigeradores e máquinas de lavar roupa), os aparelhos eletrônicos (smartphones, tabletes e notebooks), roupas, calçados e móveis devem ser, nessa ordem de preferência, os itens mais procurados pelos consumidores nesta edição: “Somando-se as vendas físicas e virtuais, as vendas devem totalizar algo em torno de R$ 780 milhões”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/procon-intensifica-a-fiscalizacao-no-comercio-de-porto-alegre-nesta-semana-de-black-friday/

Procon intensifica a fiscalização no comércio de Porto Alegre nesta semana de “Black Friday”

2024-11-25