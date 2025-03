Mundo Em retaliação, China anuncia novas tarifas após taxas dos Estados Unidos entrarem em vigor

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Anúncio da China intensifica guerra comercial com os EUA. (Foto: Freepik)

Após a confirmação das tarifas sobre importações de China, Canadá e México, nesta terça-feira, os governos dos três países anunciaram medidas em retaliação, acirrando a guerra comercial. As primeiras foram divulgadas por Pequim.

O país vai impor tarifas de 10% e 15% sobre alimentos dos EUA, como soja, trigo, frango e carne bovina, e apertou o cerco sobre 15 empresas americanas, que precisarão de permissão especial para comprar bens chineses. Outras dez tiveram suas exportações bloqueadas para a China.

A potência asiática também entrou com uma ação na Organização Mundial do Comércio, alegando descumprimento das regras do cartel pelos americanos. O Ministério do Comércio da China divulgou uma declaração afirmando que separada que “as medidas de tarifas unilaterais dos EUA violam seriamente as regras da Organização Mundial do Comércio e minam a base para a cooperação econômica e comercial entre a China e os EUA”.

A taxa adicional de 10% aplicada à China por Trump entrou em vigor nessa terça-feira (4), resultando em uma tarifa total de 20% como resposta àquilo que a Casa Branca considera falta de ação de Pequim em relação ao fluxo de drogas.

“Embora o presidente Trump tenha dado ao Canadá e ao México ampla oportunidade de conter a perigosa atividade de cartéis e a entrada de drogas letais no nosso país, eles falharam em lidar adequadamente com a situação”, disse uma declaração divulgada pela Casa Branca pouco antes das tarifas entrarem em vigor.

Canadá

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau também aumentou as tarifas sobre quase US$ 100 bilhões em importações dos Estados Unidos por 21 dias. O Canadá vai aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos importados dos Estados Unidos em retaliação à “guerra comercial” lançada pelos Estados Unidos contra o país, afirmou o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

A cobrança atingirá um total de 155 bilhões de dólares canadenses (US$ 107 bilhões) em mercadorias, mas em duas etapas. Na primeira, a tarifa será aplicada a apenas 30 bilhões de dólares canadenses em importações. Na segunda, que ocorrerá daqui a 21 dias, afetará o restante dos produtos.

Durante um pronunciamento, Trudeau afirmou que as tarifas permanecerão em vigor até que os Estados Unidos removam a tarifa de 25% aplicada aos produtos canadenses, que também passou a valer nessa terça-feira (4). Segundo o primeiro-ministro, a cobrança feita pelos Estados Unidos é ilegal, e será contestada tanto na Organização Mundial do Comércio (OMC) quanto por mecanismos do acordo comercial USMCA.

México

Em sua entrevista diária à imprensa, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que “não há motivo, razão ou justificativa” para as tarifas de 25% impostas pelo governo de Donald Trump sobre as importações de produtos mexicanos.

“Somos enfáticos, não há motivo, razão ou justificativa que sustente essa decisão que afetará nossos povos e nações”, disse Sheinbaum, acrescentando que o governo está preparando medidas “tarifárias e não tarifárias” em retaliação.

A presidente mexicana afirmou que usará a praça principal da Cidade do México, o Zocalo, para reunir seus apoiadores ao meio-dia e detalhar as medidas. O peso mexicano caiu até 1,5% em relação ao dólar americano.

