Em retorno do campeonato italiano, Belotti perde pênalti no empate em Turim

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Atacante do time italiano perdeu chance importante na partida. (Foto: Divulgação/ Site Torino)

O capitão do Torino, Andrea Belotti, sofreu um pênalti no empate em 1 x 1 em casa com o Parma, quando a Série A finalmente recomeçou após uma paralisação de três meses por coronavírus.

Nicolas Nkoulou marcou um gol difícil de cabeça para o Torino, aos 15 minutos, e o zagueiro dos Camarões comemorou o primeiro gol da Serie A desde o recomeço, ajoelhando-se em apoio ao movimento Black Lives Matter.

Juraj Kucka disparou para o sétimo colocado Parma no 31º minuto depois que Gervinho encontrou seu caminho até a linha de fundo e puxou a bola para trás.

O Torino conquistou um pênalti logo no início do segundo tempo, mas o goleiro do Parma, Luigi Sepe, que havia negado Simone Zaza com uma brilhante defesa à queima-roupa, defendeu o fraco chute de Belotti.

O Torino ficou em 15º com 28 pontos em 26 jogos, apenas três acima da zona de rebaixamento, enquanto o Parma tem 36. O jogo aconteceu no sábado (20).

Inter de Milão

No domingo (21), em jogo atrasado da 25ª rodada, a Inter de Milão venceu a Sampdoria por 2 a 1, em casa, e se manteve na briga pelas primeiras posições do Campeonato Italiano.

A partida, realizada sem público no Estádio Giuseppe Meazza, começou agitada. Logo aos dois minutos, Eriksen balançou as redes, mas a arbitragem sinalizou impedimento. Já aos dez, nada impediu que os anfitriões saíssem na frente. Lukaku tabelou com Eriksen na entrada da área e bateu firme para inaugurar o marcador.

O segundo tento veio logo em seguida, aos 33. Após bela jogada coletiva, Candreva encontrou Lautaro Martínez livre, o argentino então só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da meta.

Na segunda etapa, os visitantes acordaram e descontaram aos oito minutos, com Thorsby, que aproveitou o rebote do escanteio para marcar. Contudo, mesmo com o gol sofrido, os donos da casa, continuaram dominando a partida e apenas administraram o resultado até o apito final.

Com o triunfo, a Inter, que está na terceira posição, chegou a 57 pontos, diminuindo diferença para a líder Juventus para seis pontos. Já a Sampdoria se complicou na briga contra o rebaixamento. O time está na 16ª colocação, a apenas um ponto do Lecce, primeiro clube dentro do Z-3. Mais cedo, em outra partida realizada neste domingo, também válida pela 25ª rodada, a Atalanta goleou o Sassuolo, em casa, por 4 a 1

Juventus

A Juventus decepcionou no retorno do futebol ao perder a final da Copa da Itália para o Napoli. Nesta segunda-feira, a Vecchia Senhora entra em campo pelo Calcio, contra o Biologna, fora de casa.

Na Juventus, a perda do título da Copa da Itália não foi bem digerida. A principal razão de preocupação foi o futebol pouco produtivo mostrado em campo na semifinal e final. Tanto que o técnico Maurizio Sarri mostrou surpresa.

“Neste momento, nos falta brilho para tornar o jogo perigoso e, sem esse brilho, fica mais difícil encontrar outras soluções. Dois empates sem gols são, de fato, sem precedentes e acho que agora é característico deste período” disse.

O meia Cuadrado preferiu focar no retorno do Campeonato Italiano. Para o jogador, a Juventus deve aprender com os erros mostrados nas partidas. “Agora temos que olhar para frente e pensar em nossos objetivos. Você aprende com essas situações”, declarou.

Já o Bologna vinha em má fase antes da paralisação do futebol. Os donos da casa vão tentar surpreender os líderes nesta volta do Calcio. Na quarta-feira (24), será a vez da vice-líder Lazio entrar em campo. A equipe da capital terá duelo complicado contra a Atalanta.

Enquanto a Lazio só vem treinando, a Atalanta entrou em campo no fim de semana e tem como objetivo se classificar para a Liga dos Campeões.

