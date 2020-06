Futebol Após aval da prefeitura de Porto Alegre, liberação dos treinos ainda depende de decisão do Governo

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Novo pronunciamento do governador Eduardo Leite será nesta segunda-feira (22) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O andamento dos treinamentos de Grêmio, Inter e São José em Porto Alegre ainda passa por indefinição. Apesar da deliberação da prefeitura de Porto Alegre, que flexibilizou a realização de atividades, mesmo com o bandeiramento vermelho, considerado de alto risco, a decisão ainda passará por aprovação do governador Eduardo Leite.

Ainda no último sábado, o governador do RS anunciou que Porto Alegre passaria para a classificação de bandeira vermelha a partir desta terça-feira (22), quando o decreto entra em vigor no Estado. Pelo modelo de distanciamento controlado, nesta nova classificação, os treinos em clubes passariam a ser vetados.

Mas em pronunciamento, neste domingo, o prefeito Nelson Marchezan Jr. afirmou que as atividades dos atletas profissionais poderiam seguir a partir da avaliação que os trabalhos nos clubes não oferecem riscos epidemiológicos.

O impasse deve ser resolvido nesta segunda-feira, quando haverá uma reunião envolvendo governo municipal e estadual para tratar das restrições em virtude da pandemia do novo coronavírus. Os clubes aguardam pelas definições das autoridades, mas ainda nesta segunda-feira, irão realizar atividades com os atletas em seus CTs.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

