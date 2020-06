Esporte Cristiano Ronaldo e Dybala marcam, e a Juventus volta ao Campeonato Italiano com uma vitória sobre o Bologna

Jogadores da Juventus comemoram gol diante do Bologna. (Foto: Reuters)

Depois de passar em branco nos dois jogos da Copa da Itália após o retorno do futebol no país, o ataque da Juventus funcionou na volta ao Campeonato Italiano. Fora de casa, nesta segunda-feira (22), Cristiano Ronaldo, de pênalti, e Dybala, num belíssimo gol, construíram ainda no primeiro tempo a vitória por 2 a 0 sobre o Bologna. A Velha Senhora, líder da competição, chegou a 66 pontos. A Lazio, vice-líder, tem 62 pontos e entra em campo contra a Atalanta nesta quarta-feira (24).

O jogo

Foi uma vitória sem muitos sustos para a Juventus. Caindo pelo lado esquerdo, Cristiano Ronaldo levou perigo com boa jogada logo nos primeiros minutos, e aos 22 minutos abriu o placar cobrando pênalti sofrido por De Ligt – e marcado após revisão do VAR. O português, que havia desperdiçado cobrança na semifinal da Copa da Itália, chegou a 22 gols marcados no Campeonato Italiano.

Aos 35 minutos, foi a vez de Dybala deixar sua marca. Ele recebeu lindo passe de calcanhar de Bernadeschi, ajeitou e mandou no ângulo, sem chances para o goleiro do Bologna. Vantagem que deu tranquilidade e foi administrada no segundo tempo. O time da casa até que tentou ocupar o campo de ataque, mas encontrou a dupla Bonucci e De Ligt em noite inspirada.

Danilo expulso

A fase não anda boa para o lateral brasileiro após o retorno do futebol. Depois de perder pênalti na disputa contra o Napoli na final da Copa da Itália, ele acabou expulso nos minutos finais contra o Bologna. E Danilo atuou por apenas 25 minutos: entrou aos 20 como lateral-esquerdo improvisado na vaga do lesionado De Sciglio, recebeu o primeiro amarelo por solada aos 37 e foi novamente advertido por falta aos 45 – os dois lances em cima de Juwara.

CR7 mexeu com salários

O Italiano foi, entre as cinco maiores ligas da Europa, o que registrou o maior crescimento no gasto com salários na última temporada. Já LaLiga teve a menor subida de 2017/18 para 2018/19. A ida de Cristiano Ronaldo de um campeonato para outro não é só coincidência.

Segundo relatório publicado pela Deloitte, sobre as finanças das maiores ligas da Europa, os salários na Itália cresceram acima de 18% de um ano para outro. Na Premier League, que veio em seguida no quesito, 11%. Já na Espanha, a subida foi de apenas 3%.

A marca chama a atenção por que, nas últimas três temporadas, segundo o estudo, o crescimento dos salários em LaLiga aconteceu na casa de dois dígitos. O maior responsável por isso? Justamente o Real Madrid, que viu Ronaldo rumar para a Juventus.

A queda na folha do Real em 2018/19 foi de 36,5 milhões de euros (R$ 217 milhões na cotação atual), grande parte, claro, explicada com a perda de seu maior astro. Tirando o clube de Madri da conta, o crescimento nos salários pagos em LaLiga foi de 6%.

Na Itália, por outro lado, o crescimento dos salários fez com o que os clubes do país chegassem, em média, ao patamar de 70% na relação faturamento e gastos com a folha. É o limite permitido segundo o Fair Play Financeiro da Uefa. Em 2017/18, a marca foi de 66%.

Dos 20 clubes da Serie A na última temporada, 11 superaram a barreira dos 70%, enquanto foram apenas sete um ano antes. Nas grandes ligas europeias, só a Ligue 1 está acima desse limite, mas diminuiu o problema de 2017/18 para 2018/19 – de 75% para 73%.

Colocando em cifras, os salários no Italiano chegaram a 1,75 bilhão de euros (R$ 10,4 bi), contra € 1,48 bilhão (R$ 8,8 bi) no ano anterior à chegada de Ronaldo. Ainda assim, a liga é a terceira em gastos com jogadores, abaixo da Bundesliga, LaLiga e Premier League.

