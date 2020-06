Esporte O Liverpool leva sustos no segundo tempo e só empata com o Everton na volta do Campeonato Inglês

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Richarlison criou chances perigosas para o Everton no jogo. (Foto: Reuters)

Na volta ao Campeonato Inglês após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, o Liverpool, em contagem regressiva para conquistar o título, não esteve em um de seus dias mais inspirados neste domingo (21), em clássico contra o Everton no Goodison Park, pela 30ª rodada. Pouco efetivo no ataque e com Salah no banco por opção de Klopp, o líder da competição ainda tomou sustos no segundo tempo, com Richarlison aparecendo bem nas jogadas dos donos da casa. Mas o resultado ficou no 0 a 0 e a chance de depender só de si para garantir matematicamente a taça na próxima rodada foi desperdiçada.

A situação, obviamente, ainda é muito tranquila para o Liverpool, que tem 23 pontos de vantagem (83 a 60) sobre o vice-líder Manchester City, que tem um jogo a menos. Mais duas vitórias garantem a taça matematicamente para o time de Jürgen Klopp, que ainda pode soltar o grito de campeão na quarta-feira caso o City tropece contra o Burnley nesta segunda. O Everton, com 38 pontos, segue na 12ª posição.

As chances do Everton

Mesmo com menor posse de bola, o time da casa é quem mais assustou com chances reais de gol. Ainda no primeiro tempo, Richarlison aproveitou recuo errado de Fabinho e chutou bem de pé esquerdo, levando perigo para Alisson. Após o intervalo, o Everton demorou para ir ao ataque, mas quando foi chegou com grandes oportunidades entre os 34 e 36 minutos, em lances com o atacante brasileiro pelo lado esquerdo.

Primeiro, Richarlison foi lançado e cruzou para Calvert-Lewin finalizar bonito de letra, obrigando o goleiro a fazer boa defesa. Na sobra, Davies chegou batendo e acertou a trave após desvio de Joe Gomez. Pouco depois, Richarlison ganhou de Lovren, cortou o zagueiro e bateu forte para nova intervenção de Alisson. O Liverpool, que pouco exigiu de Pickford, ainda teve chance perto do fim, em falta de Fabinho, mas não conseguiu mexer no placar.

Protestos e Mané apressado

Antes de a bola rolar, os jogadores das duas equipes se ajoelharam como forma de protesto antirracismo – Alexander-Arnold, do Liverpool, ainda usou uma chuteira com os dizeres “black lives matter” (vidas negras importam). Mas Mané se esqueceu do ato e saiu em disparada após o árbitro apitar.

Seca de Firmino

Foi o 10º Everton x Liverpool disputado pelo atacante brasileiro, contando todas as competições, e nada de gols até aqui. Por outro lado, ele nunca saiu derrotado (foram seis vitórias e quatro empates). Na sua melhor chance neste domingo, bateu torto na entrada da área após boa ajeitada de Mané. Firmino foi substituído por Origi aos 19 minutos do segundo tempo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte