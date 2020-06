Esporte Após jogar torneio de Djokovic e participar de eventos, o tenista Grigor Dimitrov anuncia que está com coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Grigor Dimitrov posta foto depois de anunciar que contraiu a Covid-19. (Foto: Reprodução/Instagram)

Atual número 19 do ranking mundial da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), Grigor Dimitrov anunciou em suas redes sociais, neste domingo (21), que testou positivo para o novo coronavírus. Campeão do ATP Finals em 2017, o jogador participou na semana passada de um torneio organizado por Novak Djokovic, em Belgrado, que contou com presença de público – a maioria sem máscara. No sábado (20), o búlgaro ainda entrou em quadra pelo torneio-exibição do sérvio, mas dessa vez na Croácia, e desistiu do jogo contra Borna Coric por não se sentir bem. Após o anúncio de Dimitrov, a organização do evento cancelou a final que aconteceria nesta tarde entre Djokovic e o russo Andrey Rublev.

Além de Dimitrov e Djokovic, outros astros do tênis internacional, como o alemão Alexander Zverev e o austríaco Dominic Thiem, também participaram da competição. Depois das partidas, eles foram a uma casa noturna na capital da Sérvia em meio à pandemia do novo coronavírus, o que gerou polêmica.

Dimitrov e os demais tenistas ainda participaram de diversos eventos promocionais com aglomerações de pessoas, sem máscara, e até mesmo com crianças.

O tenista búlgaro chegou a entrar em quadra neste sábado para participar de outro torneio-exibição, da mesma série organizada por Djokovic, em Zadar, na Croácia. Ele se sentiu mal e abandonou a partida contra o croata Borna Coric. E neste domingo anunciou estar doente.

“Olá pessoal. Quero entrar em contato e informar meus fãs e amigos que eu testei positivo em Mônaco com Covid-19. Quero garantir que qualquer pessoa que tenha estado em contato comigo nos últimos dias seja testada e tome as precauções necessárias. Sinto muito por qualquer dano que possa ter causado. Estou de volta para casa agora e me recuperando. Obrigado pelo seu apoio e fique seguro e saudável”, escreveu Dimitrov em uma postagem em sua conta no Instagram.

Depois do anúncio de Dimitrov, os organizadores do Adria Tour afirmaram que vão testar todas as pessoas que tiveram algum contato com o búlgaro.

“Sempre seguimos rigorosamente as medidas epidemiológicas em vigor nos países onde o Adria Tour foi organizado. Nenhuma das pessoas envolvidas na organização e que entraram em contato com Grigor tem algum sintoma. No entanto, estamos em contato próximo com as autoridades de saúde para garantir que todas as pessoas que estiveram em contato com Grigor Dimitrov sejam testadas hoje à noite. Como não queremos arriscar, decidimos cancelar a partida final. O show de Peter Graso, que deveria ocorrer após a partida final, também foi cancelado. Para os organizadores do Adria Tour, a saúde de todos os participantes e visitantes vem em primeiro lugar”, escreveram os promotores.

