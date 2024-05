Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre anuncia medidas para a Operação Inverno 2024

Foi entregue uma unidade móvel que servirá de apoio aos prontos-atendimentos para acolhimento de pacientes menos graves. Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira (2), as medidas para a Operação Inverno de 2024. Com investimento de R$ 17,6 milhões, a ação busca amenizar a sobrecarga das emergências, os agravamentos de problemas respiratórios e a epidemia de dengue. Também foi entregue uma unidade móvel que servirá de apoio aos prontos-atendimentos para acolhimento de pacientes menos graves.

Conforme o prefeito Sebastião Melo, a cidade também precisa atuar para garantir a alta demanda de atendimento vinda da Região Metropolitana – atualmente responsável por 50% das internações hospitalares na capital.

“Saúde é prioridade neste momento difícil em que precisamos redobrar os esforços para desafogar as emergências e ampliar o atendimento do SUS na nossa cidade”, disse Melo.

O ônibus auxiliará na proposta de desafogar emergências com o atendimento de fichas verdes e azuis, que classificam pacientes sem risco de vida.

“Cerca de 80% das demandas dos nossos prontos-atendimentos são casos menos graves, que ao longo da semana podem ser atendidos em unidades de saúde, e o ônibus deve auxiliar neste processo”, avalia o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

O veículo doado fez parte do projeto Avaliações de estratégias de enfrentamento da epidemia de sífilis no Brasil, iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, viabilizada por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), entre setembro de 2018 e dezembro de 2023. Durante o estudo, a unidade móvel foi utilizada para oferecer à população testes rápidos para sífilis e HIV.

O ônibus adaptado conta com sala para funcionários, sala de enfermagem, recepção, banheiro, sala de coleta e entrevista. “A doação faz parte do compromisso do Hospital Moinhos de Vento com Porto Alegre e com a promoção da saúde no município. Depois de finalizar seu uso em um estudo de extrema relevância para a sociedade, ele volta às ruas para cuidar das pessoas nas mais diversas regiões da Capital”, afirma o CEO da instituição, Mohamed Parrini.

Outra providência é a contratação de profissionais para atender à necessidade temporária durante a estação mais fria do ano. São 148 vagas – auxiliares de farmácia, técnicos de enfermagem, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, técnicos em laboratório e análises clínicas e médicos especialistas – para atuação no atendimento do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), Hospital de Pronto Socorro (HPS), Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), unidades de saúde de turno estendido e nas farmácias distritais da Atenção Primária. As contratações previstas vigoram pelo prazo de até 120 dias, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogadas por mais 60 dias, com investimento de R$ 7,6 milhões.

A estimativa é abrir 204 leitos dentro da Operação Inverno, com a contratação de 100 leitos clínicos, no valor de R$ 5,4 milhões e 20 leitos de UTI, no valor de R$ 2,1 milhões. Os editais para chamamento público já foram publicados, a fim de reunir interessados para prestação de serviços assistenciais de forma a complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) de junho a setembro.

Por meio de articulação com os hospitais de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e Criança Conceição (HCC), serão implementados outros leitos, além dos hospitais próprios como Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) e de Pronto Socorro (HPS)

Ao todo, 12 unidades de saúde também servirão de apoio aos finais de semana aos prontos-atendimentos, reduzindo o tempo de espera. A ampliação do acesso a serviços de saúde inicia a partir de sábado (4), e contará com as unidades Mauro Ceratti Lopes (apoio ao Hospital Restinga e Extremo Sul), Bom Jesus (apoio ao PA da Bom Jesus), Moab Caldas (apoio ao PA da Cruzeiro do Sul), Assis Brasil (apoio à UPA Moacyr Scliar), Modelo (apoio aos Hospitais de Clínicas de Porto Alegre (HCPA e Santa Casa de Misericórdia) e Farrapos (apoio aos bairros Humaitá, Navegantes e Ilhas), abertas das 10 às 19 horas, sábados e domingos.

A descentralização de testes rápidos de dengue para as unidades de saúde e prontos-atendimentos também está no pacote da Operação Inverno, com a redução do tempo de espera em relação à testagem. Todas as 134 unidades de saúde contam com pontos de hidratação e os profissionais estão preparadas para manejos clínicos de pacientes com suspeita de dengue.

A SMS também vai decretar estado de Emergência em Saúde Pública (ESP) por aumento de casos de doenças respiratórias na cidade. A medida busca angariar recursos junto ao Ministério da Saúde, agilizar os processos de trabalho da prefeitura e ampliar ainda mais a oferta de serviços. “Entendemos que o decreto faz parte de um conjunto de iniciativas para reduzir a superlotação das emergências hospitalares e foram ampliadas em função de um grande registro de casos sintomáticos respiratórios, especialmente em crianças”, pontua o secretário.

