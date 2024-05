Rio Grande do Sul Chuvas deixam mais de 300 mil pontos sem luz no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

A energia elétrica no Rio Grande do Sul também está sendo afetada após as fortes chuvas que começaram na segunda-feira (29) e que, de acordo com a previsão meteorológica, devem seguir até sexta-feira (3).

Conforme dados divulgados pelo governo gaúcho no final da tarde desta quinta-feira (2). O boletim traz a situação do fornecimento de água, energia elétrica e telefonia e o panorama nas escolas da Rede Estadual.

Os dados são reunidos pela Secretaria de Comunicação, a partir de informações enviadas pelas secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura, de Logística e Transportes, e da Educação.

Energia elétrica, água e telefonia

• CEEE Equatorial: 56.900 pontos sem energia elétrica (3,15% do total de clientes);

• RGE Sul: 272 mil pontos sem energia elétrica (8,9% do total de clientes);

• Corsan: 541.594 clientes sem abastecimento de água (17% do total);

• Tim: 86 municípios sem serviços de telefonia e internet;

• Vivo: 48 municípios sem serviços de telefonia e internet;

• Claro: 48 municípios sem serviços de telefonia e internet.

Panorama nas escolas estaduais

Aulas suspensas em toda Rede Estadual: 2.338 escolas.

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

494 escolas

171 municípios

20 CREs

175.352 estudantes impactados

210 escolas danificadas

12 escolas servindo de abrigo

