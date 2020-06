Esporte O Real Madrid vence o Real Sociedad, passa o Barcelona e é o novo líder do Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Marcelo foi titular pela segunda vez nos três jogos desde a retomada do futebol na Espanha. (Foto: Reuters)

O Campeonato Espanhol tem um novo líder. O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 1 neste domingo (21), no Anoeta, e assumiu a ponta da competição. A equipe de Zidane leva vantagem para o Barcelona no confronto direto e por isso fica em primeiro. A vitória veio com gols de Sergio Ramos, Benzema e boa atuação de Vinicius Junior. E polêmica. A equipe basca, que marcou com Merino, reclama de um pênalti marcado para o rival e de um gol anulado.

O Real Madrid chegou aos mesmos 65 pontos do Barcelona, mas ocupa a liderança do Campeonato Espanhol. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Nos dois jogos entre os dois rivais, houve um empate e uma vitória merengue. A Real Sociedad fica na sétima posição, com 47 pontos. As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira (24): o time de Zidane recebe o Mallorca, e a equipe basca pega o Celta de Vigo em casa.

O confronto no Anoeta terminou com equilíbrio na posse de bola e nas finalizações (10 para cada). A qualidade ofensiva do Real Madrid fez a diferença. Em sua estratégia de fazer um rodízio na maratona de jogos, Zidane deixou Hazard e Modric no banco. Vinicius ganhou chance no time titular e foi o desafogo para a equipe merengue pela esquerda. Mas os lances decisivos do jogo aconteceram apenas na segunda etapa.

O Real abriu o placar depois que Vinicius Junior sofreu pênalti, em jogada pela esquerda. Sergio Ramos o converteu e marcou seu sétimo gol na La Liga. É o vice-artilheiro do time de Zidane. A equipe mandante chegou a empatar com Januzaj, em bom chute de fora da área. Mas, após análise do VAR, o lance foi anulado por impedimento de Merino na trajetória da bola. O castigo veio pouco depois. Benzema fez o segundo para os merengues, com finalização dentro da área. Merino ainda diminuiu, na reta final, mas a reação dos donos da casa não passaram daí: 2 a 1.

Polêmicas

Os jornais de Barcelona e a Real Sociedad reclamaram das três intervenções do VAR na partida e as decisões do árbitro Javier Estrada. A primeira polêmica foi o pênalti sofrido por Vinicius Junior. Ele entrou na área pela esquerda e foi travado por Llorente na hora de finalizar. Estrada marcou a penalidade, e o VAR revisou. No entanto, houve reclamação se o toque do zagueiro foi suficiente para a queda do brasileiro.

A principal reclamação ocorreu aos 22 do segundo tempo. Januzaj marcou com chute de fora da área, mas o VAR anulou o gol. Merino estava na trajetória da bola e teria, em posição de impedimento, prejudicado Courtois na defesa. Lance polêmico. A outra intervenção dos juízes na cabine do vídeo foi no gol de Benzema. Houve a dúvida se o francês teria dominado a bola com o braço antes de finalizar. Mas, na análise do VAR, foi com o ombro.

Chance

Vinicius Junior foi titular pela primeira vez desde a retomada do futebol na Espanha e jogou bem. Atuou nos 90 minutos e participou das principais jogadas ofensivas do Real Madrid pela esquerda. Foi responsável por duas finalizações de perigo e sofreu o pênalti convertido por Sergio Ramos, que abriu o placar. Foi sua 31ª partida na temporada.

James Rodríguez

James Rodríguez foi titular do Real Madrid pela primeira vez no Campeonato espanhol desde outubro. A última vez havia sido pela nona rodada. Ele foi escalado desde o início em alguns jogos da Copa do Rei. Fez seu 14º jogo com a camisa merengue em 2019/2020. Foi discreto e substituído aos 33 do segundo tempo por Asensio.

