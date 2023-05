Geral Em reunião com Lula, primeiro-ministro do Japão promete isentar turistas brasileiros de visto para ingressar no país

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2023

Em viagem à cúpula de líderes do G7, Lula cumprimenta o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou neste sábado (20), durante um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que iniciará o processo para aprovar a isenção de vistos de curta duração para portadores de passaporte comum do Brasil.

Os dois líderes reuniram-se durante cerca de uma hora na cidade de Hiroshima, no oeste do Japão, para onde Lula viajou para participar de várias reuniões da cúpula de líderes do G7 e países convidados, entre eles o Brasil.

No encontro, Kishida disse também que vai aprovar um empréstimo no valor de cerca de 30 bilhões de ienes (cerca de R$ 1 bilhão) para apoiar o sistema de saúde brasileiro e outros setores.

Ele também expressou apoio à candidatura brasileira a anfitrião da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), em 2025.

Lula e Kishida também discutiram a situação na Ucrânia e no leste da Ásia e concordaram em coordenar as suas ações no Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual ambos são atualmente membros não permanentes.

Os dois líderes trataram de temas como a expansão dos fluxos bilaterais de comércio e investimentos, agenda de paz e segurança e combate à mudança do clima.

O presidente Lula ressaltou a importância da relação entre Brasil e Japão. “Brasil e Japão precisam estabelecer uma relação mais produtiva não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista cultural, político e da ciência e tecnologia”, disse o presidente.

O premiê japonês apontou a importância da atuação do Brasil nas discussões de temas globais complexos. “Contamos com a experiência do senhor presidente Lula. Teremos discussões amplas sobre questões como clima, educação, desenvolvimento, paz e estabilidade. Estamos muito dispostos a cooperar com o Brasil”, declarou Fumio Kishida.

O Brasil busca formar parceria em ciência, tecnologia e inovação com o Japão. Alguns interesses são as áreas espacial, inteligência artificial, energias renováveis, materiais avançados e pesquisas oceânicas.

Na área de energias renováveis, há grande potencial nas áreas de bioetanol, combustível sustentável de aviação (SAF) e hidrogênio de baixo carbono, entre outras, além da redução das emissões na indústria siderúrgica.

Ainda sobre a relação entre os dois países, o presidente Lula ressaltou a influência que o Japão teve no desenvolvimento brasileiro. “Desde 1908, muitos japoneses contribuíram para o crescimento do Brasil. Muitos empresários brasileiros investem no Japão”, citou o presidente.

Parceiro tradicional

O Japão é um tradicional parceiro do Brasil na Ásia, com o qual há fortes vínculos bilaterais em termos de comércio, investimentos, cooperação técnica, além de históricos laços humanos.

O vínculo humano é aspecto importante das relações do Brasil com o Japão. O Brasil abriga a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão, mais de 2 milhões de pessoas. No Japão, vive a quinta maior comunidade brasileira no exterior, cerca de 204 mil nacionais e a maioria de origem não asiática.

O Japão teve participação relevante na industrialização brasileira, especialmente nos anos 1960 e 70. Na época, ocorreram expressivos investimentos em mineração, siderurgia, construção naval, setor automotivo, eletrônicos, papel e celulose. Hoje, o Brasil abriga cerca de 700 empresas japonesas.

