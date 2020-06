Rio Grande do Sul Em reunião com prefeitos, o governador gaúcho alertou que a pandemia de coronavírus na Serra “merece atenção”

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Pauta incluiu a situação da região no sistema de Distanciamento Controlado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Na tarde desta sexta-feira (5), o governador gaúcho Eduardo Leite se reuniu por videoconferência com prefeitos de municípios da Serra. O encontro, que contou com a participação da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, permitiu a troca de informações sobre o atual panorama da pandemia de coronavírus nas cidades da Região – que, segundo ele, “merece atenção”.

“Montamos todo um sistema de informações, dados e estatísticas para ajudar a gerenciar melhor essa crise”, ressaltou o chefe do Executivo. “E o nosso sistema está nos informando que a Serra merece atenção.”

No mais recente sistema de Distanciamento Controlado em vigência no Rio Grande do Sul (com base em bandeiras de cores que indicam o grau de risco da pandemia), a região de Caxias do Sul abrange 49 municípios e está classificada na bandeira laranja (risco médio. “Fizemos uma apresentação para mostrar como a região está se comportando”, detalhou a secretária Arita.

Bento Gonçalves, Garibaldi e Farroupilha são a quarta, quinta e sexta cidades com maior número de casos confirmados de Covid-19 no Estado (665, 403 e 274, respectivamente). Em Bento Gonçalves, 16 pessoas morreram por causa da doença, ao passo que Garibaldi e Farroupilha somam quatro óbitos cada.

Recentemente, hospitais de Caxias do Sul e de Garibaldi abriram 20 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com dez em cada. Bento Gonçalves também contratualizará mais leitos de UTI com recursos próprios, enquanto aguarda a habilitação por parte do Ministério da Saúde.

A secretária Arita tem expectativa de que as cidades de Vacaria, Farroupilha e Caxias do Sul (no hospital Pompeia) também possam abrir, em breve, mais 10 leitos cada . Depois da apresentação da Secretaria da Saúde, os prefeitos puderam se manifestar. O secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles, também participou da reunião.

Transparência

O Rio Grande do Sul está em terceiro lugar, junto com o Distrito Federal, no ranking nacional de transparência sobre dados epidemiológicos da pandemia de coronavírus, publicado nesta semana pela Open Knowledge Brasil. De acordo com a lista, o Estado soma 95 pontos de um total de 100.

Conforme o Palácio Piratini, a notícia vai ao encontro do anúncio do governador Eduardo Leite, também nesta quinta, a respeito de ajustes feitos no Painel Coronavírus RS, disponível em http://ti.saude.rs.gov.br/covid19.

A atualização traz novos dados, ampliação de outros já existentes, e a possibilidade de fazer o download das planilhas para o cruzamento de informações. O número de casos confirmados e recuperados, óbitos, hospitalizações, taxa de ocupação de leitos, incidência sobre a população e números por município e em ordem cronológica, por exemplo, estão detalhados e disponíveis para download.

(Marcello Campos)

