Mundo Em reunião com Zelensky, Trump diz que os Estados Unidos darão garantias de segurança à Ucrânia

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O líder ucraniano deverá enfrentar uma escolha difícil de Trump neste momento. Foto: Reprodução O líder ucraniano deverá enfrentar uma escolha difícil de Trump neste momento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente ucraniano Volodmir Zelensky chegou à Casa Branca nesta segunda-feira (18), apoiado por uma delegação sem precedentes de líderes europeus, para o encontro com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Em uma primeira troca de palavras entre os líderes no Salão Oval, o americano prometeu garantias de segurança à Ucrânia e o ucraniano pediu ajuda para fortalecer seu Exército.

Vestindo um terno escuro em vez de sua vestimenta militar habitual, Zelensky saiu de um SUV preto e foi calorosamente recebido por Trump na Casa Branca, em contraste ao fiasco do encontro anterior em fevereiro. Os dois conversaram alguns minutos com repórteres e seguiram para a reunião privada. Depois, os líderes europeus se somam ao encontro.

O líder ucraniano deverá enfrentar uma escolha difícil de Trump neste momento: entregar parte de seu território à Rússia em troca de promessas dos EUA para a segurança futura da Ucrânia, ou manter sua posição e correr o risco de reacender a ira de Trump.

Nas primeiras trocas de palavras, Trump prometeu que os EUA participarão da assistência à segurança da Ucrânia como parte de um acordo para pôr fim à guerra, mas se recusou a fornecer mais detalhes sobre como será essa ajuda.

“Todos (americanos e europeus) estarão envolvidos, mas haverá muita ajuda”, disse Trump. “Nós também vamos ajudá-los.”

O líder americano disse ainda que poderá garantir uma reunião conjunta com Putin e Zelenski “se tudo correr bem hoje”. Ele diz acreditar que há uma “chance razoável de acabar com a guerra” por meio dessa reunião.

No domingo, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, afirmou que Vladimir Putin concordou durante reunião com Donald Trump em permitir que os Estados Unidos e aliados europeus ofereçam à Ucrânia uma garantia de segurança semelhante ao mandato coletivo de defesa da Otan, como parte de um eventual acordo para encerrar a guerra.

Trump voltou a repetir que defende um acordo paz mais amplo em vez de um cessar-fogo, como quer o ucraniano. Sentado ao lado de Trump no Salão Oval, Zelensky agradeceu ao presidente dos EUA por seus “esforços pessoais” para impedir a guerra da Rússia na Ucrânia e entregou a ele uma carta de sua mulher para a primeira-dama Melania Trump.

Questionado sobre que tipo de garantias de segurança ele desejava dos Estados Unidos, Zelensky respondeu: “Tudo: inteligência, treinamento, defesa aérea, entre outras coisas”.

Trump foi questionado se descartaria tal mobilização: “Informaremos isso, talvez, mais tarde hoje. Também nos reuniremos com sete grandes líderes de grandes países e conversaremos sobre isso.” “Todos estarão envolvidos”, acrescentou. “Quando se trata de segurança, haverá muita ajuda.”

Antes da coletiva acabar, Trump disse que falará com Putin após o encontro com os europeus. Segundo ele, o russo também tem interesse no fim da guerra. Os dois seguem agora para uma reunião bilateral.

Trump se reuniu com Vladimir Putin na sexta-feira, no Alasca, e desde então mudou seu discurso sobre a guerra. Antes, ele havia abandonado a pressão para que a Ucrânia cedesse território e passou a advogar por um cessar-fogo.

Agora, ele acredita que Kiev precisa abrir mão da região do Donbas, onde a Rússia controla apenas uma parte e passou a defender um acordo de paz mais amplo, como pede Putin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/em-reuniao-com-zelensky-trump-diz-que-os-estados-unidos-darao-garantias-de-seguranca-a-ucrania/

Em reunião com Zelensky, Trump diz que os Estados Unidos darão garantias de segurança à Ucrânia

2025-08-18