Política Em primeira reunião, Lula e Mauro Vieira falam em fortalecer laços com Estados Unidos e China

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Outro tema foi a necessidade de recompor pontes com os países da América do Sul e também da África Foto: Antonio Cruz/Arquivo Agência Brasil Outro tema foi a necessidade de recompor pontes com os países da América do Sul e também da África. (Foto: Antonio Cruz/Arquivo Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Arquivo Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu na manhã desta segunda-feira (12) com o seu escolhido para comandar o Itamaraty, embaixador Mauro Vieira. Na conversa, trataram das primeiras linhas do que deverá ser a política externa do novo governo.

Foi falado sobre a necessidade de recompor pontes com os países da América do Sul e também da África. Eles também trataram como prioritário o fortalecimento da relação com as duas potências mundiais, Estados Unidos e China, dando tratamento equânime a ambas. As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política