Neste domingo (15) de eleições municipais, os eleitores de Santa Maria, foram às urnas e decidiram que Sérgio Cecchim (PP) e Jorge Pozzobom (PSDB), disputarão o segundo turno. O pleito está marcado para o dia 29 deste mês.

De acordo com dados da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato do PP teve 26,49% dos votos (35.218). Pozzobom, de 50 anos, recebeu 24,89% (33.080).

Ele é o atual prefeito da cidade. Cecchin é o atual vice.

No município, dos eleitores aptos a votar: 28,82% não foram votar, e 71,18% compareceram às urnas. Entre os que votaram, 8,58% anularam ou votaram em branco e 91,42% votaram em um candidato.

No Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, 485 prefeituras foram definidas já no 1º turno e 5 terão 2° turno, entre eles a capital, Porto Alegre, que terá a disputa entre Sebastião Melo, do MDB, e Manuela D’Ávila do PCdoB. Sete municípios ainda estavam indefinidos no início da madrugada desta segunda (16).