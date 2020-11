Rio Grande do Sul Eleitores de cinco cidades gaúchas escolhem neste domingo quem será o prefeito até 2024

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Cerca de 2 milhões de votantes estão aptos em Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Santa Maria e Pelotas. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Mais de 2 milhões de cidadãos residentes nas cinco maiores cidades gaúchas estão aptos a participar do segundo turno das eleições municipais, neste domingo (29). O pleito definirá quem serão os prefeitos de Porto Alegre, Caxias do Sul (Serra), Canoas (Região Metropolitana), Pelotas (Região Sul) e Santa Maria (Região Central do Estado) pelos próximos quatro anos (2021-2024).

Nos demais 492 municípios do Estado o pleito foi decidido no primeiro turno, realizado no dia 15 de novembro. Isso aconteceu porque a legislação brasileira dispensa da necessidade da segunda etapa as cidades nas quais o vencedor obtenha maioria simples (50% mais um voto) ou o número de eleitores seja inferior a 200 mil.

Em todo o Rio Grande do Sul, aproximadamente 1,9 milhão de eleitores não foram às urnas na primeira fase, o que representa quase 25% da população apta a votar no Estado – na eleição municipal de 2016, esse índice foi de 15,5%, de acordo com dados do TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

Coube à capital gaúcha a liderança nacional em abstenção no dia 15, em termos percentuais: 33,08% (358.217 ausentes), contra 22,5% (247.240) no pleito municipal eleitoral. Na sequência figuram Rio de Janeiro (32,8%) e Goiânia (30,7%), sendo que a média brasileira de dois domingos atrás foi de 23,14% (contra 17,6% em 2016 e 20,33% na escolha presidencial de 2018).

Concorrentes

Porto Alegre ocupa o topo do ranking gaúcho de contingente eleitoral (1.082.726 votantes). Concorrem Sebastião Melo (MDB) e Manuela D’Ávila (PCdoB).

Caxias do Sul aparece em segundo lugar (333.696 eleitores). Disputam a prefeitura Pepe Vargas (PT) e Adiló Didomenico (PSDB).

Canoas (250.704 votantes) tem o seu Executivo municipal almejado por Jairo Jorge (PSD) e Luiz Carlos Busato (PTB).

Pelotas (240.948 eleitores), por sua vez, definiu Paula Mascarenhas (PSDB) de um lado e Ivan Duarte (PT) de outro.

Santa Maria (204.282 votantes) escolherá entre Sérgio Cecchim (PP) e Jorge Pozzobom (PSDB).

Urnas

O transporte e entrega das urnas eletrônicas e cabines de votação nas cinco cidades com segundo turno foi iniciado na sexta-feira e concluído neste sábado, por uma empresa contratada pela Justiça Eleitoral. Serão 5.488 unidades instaladas (quase metade em Porto Alegre), mais 500 de reserva para eventual substituição em caso de problemas técnicos.

Os equipamentos são mantidos em depósitos e levados até os locais de votação, com devolução aos cartórios eleitorais pela mesma empresa após o encerramento do pleito. Por razões de segurança, as mídias com os arquivos dos resultados são enviadas em separado pelos presidentes de mesa à Junta Eleitoral para a totalização dos resultados.

Devido à pandemia de coronavírus, os mesários e outros participantes do trabalho nas sessões eleitorais recebem kits com diversos itens, incluindo álcool-gel e máscaras de proteção facial.

(Marcello Campos)

