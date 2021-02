Brasil Em São Paulo, a cidade de Araraquara tem ruas desertas e blitze da prefeitura no primeiro dia de lockdown

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Medida é válida por 15 dias. (Foto: Prefeitura de Araraquara)

Após a confirmação de que novas cepas do coronavírus encontradas em Manaus (AM) e no Reino Unido estão circulando em Araraquara, a Prefeitura elaborou um novo decreto municipal endurecendo as medidas de isolamento social no município, já que os leitos de enfermaria e de UTI operam próximos da ocupação total.

A medida começou a valer nesta segunda-feira (15) e deve valer pelos próximos 15 dias.

A principal alteração do novo documento é a restrição de circulação de veículos e de munícipes pelas ruas. Somente poderá circular quem trabalha em um serviço considerado essencial (como supermercados, farmácias, postos de combustíveis, entre outros) e quem for utilizar um desses serviços.

Equipes da Prefeitura farão blitzes pelas ruas para, em um primeiro momento, a orientação sobre as novas normas do decreto. “Mas a Prefeitura dispõe de dispositivos legais para multar pessoas físicas e jurídicas pelo descumprimento do decreto”, explica o secretário de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, coronel João Alberto Nogueira Júnior.

Outra mudança é a proibição de que o comércio em geral utilize o sistema de drive-thru. Somente estabelecimentos que já possuem essa estrutura física poderão continuar utilizando essa modalidade de venda, como é o caso de algumas redes de fast food e pizzarias. A venda por delivery no setor de alimentação está liberada.

Poderão funcionar, e sem limitação de horário, hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias, serviços de limpeza e postos de combustível que compõem a rede de abastecimento dos serviços públicos municipais, estaduais e federais localizados no Município, bem como da Polícia Militar. Postos de combustíveis que não se encaixam nesse perfil (abastecimento dos serviços públicos) poderão funcionar até as 19h, de segunda a sábado, proibido o atendimento presencial ao público nas lojas de conveniência (exceto naquelas que comportem padarias).

Supermercados, hipermercados e demais estabelecimentos de alimentação deverão distribuir senhas na entrada, permitir o ingresso de apenas uma pessoa por família e liberar a entrada de até 30% da capacidade total.

Enquanto Araraquara continuar na fase vermelha do Plano São Paulo, ficarão proibidos os atendimentos presenciais nos seguintes estabelecimentos: shopping center, galerias e estabelecimentos congêneres; comércio e serviços em geral; bares e restaurantes; salões de beleza e barbearias; academias de esportes de todas as modalidades, centros de ginásticas e estabelecimentos congêneres; educação complementar não regulada; eventos, convenções e atividades culturais; e atividades de construção civil, incluídas as lojas de tintas e de materiais para construção.

