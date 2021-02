Brasil São Paulo já soma 25 casos relacionados à variante brasileira do coronavírus

15 de fevereiro de 2021

O governo descarta circulação da linhagem britânica do patógeno no Estado. (Foto: Reprodução)

Subiu para 25 o número de pacientes que contraíram a variante brasileira do novo coronavírus no Estado de São Paulo. Destes, 16 foram classificados autóctones, ou seja, indivíduos que não estiveram no Amazonas e nem entraram em contato com pessoas que viajaram ao Estado. A maior parte dos contágios está concentrada na cidade de Araraquara, no interior paulista, que decretou lockdown por 15 dias a partir dessa segunda-feira (15).

A informação foi divulgada pelo secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn.

“Nós temos, já na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, uma pessoa. Nós tivemos na região de Araraquara 12 (diagnósticos), e na região de Jaú, outros três (casos). Portanto, são 16 casos autóctones”, disse Gorinchteyn.

Segundo o secretário paulista, foi descartada a circulação da variante do Reino Unido, conhecida como B.1.1.7 e prevalente em diferentes países europeus. Assim como a brasileira, a linhagem é mais infecciosa por conta de mutações na proteína S, usada pelo vírus para infectar células humanas. No último domingo (14), em entrevista à Globonews, o dirigente da secretaria chegou a atribuir casos de Covid-19 relacionados com à variante britânica, mas a tese foi descartada.

“Pela manhã [dessa segunda-feira, 15], por coincidência, a pesquisadora Ester Sabino (da USP) nos comunicou que as três cepas que haviam sido colocadas como cepas britânicas foram resequenciadas e afastou-se a possibilidade. Porém, aumentaram as estatísticas. Nós tínhamos oito casos em Araraquara para a cepa P1, do Amazonas, mas são 12 cepas. Portanto, confirmamos mais quatro cepas da P1”, afirmou Gorinchteyn. Dos 25 casos relacionados à variante brasileira em São Paulo, 12 foram detectados em Araraquara, dez na capital e três em Jaú, na região central do estado. No total, 16 são considerados autóctones: todos de Araraquara e Jaú e um em São Paulo. Em razão dos novos casos, Araraquara decretou um lockdown por 15 dias na tentativa de interromper a cadeia de transmissão da nova variante. O decreto municipal determina que apenas serviços essenciais podem funcionar e limita os horários: supermercados até as 20 horas, postos de combustíveis até as 19 horas. Em qualquer horário, as pessoas devem justificar porque estão fora de casa. No primeiro dia, houve pouco movimento nas ruas da cidade de 238 mil habitantes, na região central do Estado. No Centro, apenas alguns estabelecimentos considerados essenciais atendem entre a sequência de lojas com as portas abaixadas. Poucos carros e pessoas circularam.

