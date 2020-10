Grêmio Em situações diferentes, Dupla Grenal entra em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Jéssica Maldonado | Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 14 de outubro de 2020

A dupla Grenal entra em campo nesta quarta-feira (14) pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro A1 em situações diferentes. O Inter, já classificado, vai em busca de uma vantagem para decidir a próxima fase em casa. Já o Grêmio ainda precisa de uma vitória para carimbar a classificação. Nesta primeira fase, oito equipes se classificam para a fase de mata-mata e quatro são rebaixadas. Todos as partidas acontecem hoje e no mesmo horário, às 19h30.

Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas, 3ª colocadas na tabela, classificaram com uma rodada de antecedência e agora enfrentam o Minas Brasilia buscando se manter na colocação para garantir a vantagem de decidir o mata-mata em casa. Isso porque as quatro melhores qualificadas no G8 são mandantes na volta a partir das quartas de final. O último confronto desta fase será contra o Minas Brasília, no Estádio Valmir Ferreira, na Capital Federal.

Gurias Gremistas

Já o tricolor ainda precisa garantir a classificação para a próxima fase. As Gurias Gremistas ocupam a oitava posição da tabela. Portanto, no momento, fecham a lista de classificadas para o mata-mata. O que preocupa, é que a equipe gaúcha esta a apenas dois pontos a frente do Flamengo, o nono colocado. Para classificar depende apenas de si, mas para isso, precisa vencer o São Paulo. Um tropeço da equipe carioca também pode ajudar. O confronto acontece no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, interior paulista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio